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81 ilde memur alımı yapılacak ! 2000 kişilik kadro!

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81 ilde memur alımı yapılacak ! 2000 kişilik kadro!
KPSS puanı bulunan binlerce vatandaşı ilgilendiren açıklama bakanlıktan geldi. 81 ili kapsayan 2.000 kişilik personel alımı yapılacağı belirtildi.

KPSS puanı bulunan binlerce vatandaşı ilgilendiren açıklama bakanlıktan geldi. 81 ili kapsayan 2.000 kişilik personel alımı yapılacağı belirtildi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yapılacak personel alımları 21 Kasım 2023 tarihinde başladı. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar 30 Kasım 2023 tarihine kadar tüm başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Adımların eksiksiz bir şekilde tamamlanması ile birlikte başvurular değerlendirme alınacak.

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bakanlık bünyesinde yapılacak 2000 memur alımı için istenen şartlar şu şekildedir:

35 yaşını tamamlamamış olmak

Hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler mezunu olmak

2022-2023 KPSS A Grubu türünden KPSSP48 puan türünden 70 puan alınması gerekir.

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