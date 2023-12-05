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5 LT Teneke Ayçiçek Yağı BİM Marketlerinde Sadece 67,99 TL! Yüzde 55'e Varan İndirimler

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5 LT Teneke Ayçiçek Yağı BİM Marketlerinde Sadece 67,99 TL! Yüzde 55'e Varan İndirimler
BİM'in dev indirim kampanyasıyla, ayçiçek yağında büyük fırsat! Yüzde 45'e varan indirimlerle, ekonomik alışverişin tadını çıkarın. Sınırlı stoklarla kaçırılmayacak bu fırsatı BİM Market'ten yakalayın. Sofralarınızı zam gelmeden yenileyin, sağlıklı ve ekonomik alışverişin keyfini çıkarın!

BİM market zincirinde gerçekleştirilen bu büyük indirim kampanyası, Aralık ayının en sevindirici gelişmelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yılbaşı öncesi market alışverişini tamamlamak isteyen vatandaşlar için BİM'den gelen bu haber, büyük bir sürpriz ve ekonomik bir fırsat sunuyor. Ayçiçek yağı, zamlardan en çok etkilenen ürünlerden biri olurken, BİM'in bu indirim kampanyası, vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

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Zam Gelmeden Stoklarınızı Yenileyin

Market ürünlerine yapılan zamlar nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar için BİM'den gelen bu kampanya, yüz güldüren bir haber olarak öne çıkıyor. 1 litreden 5 litreye kadar tüm ayçiçek yağı markalarında yüzde 25'ten başlayan, yüzde 45'e kadar varan indirimler, BİM marketlerde sizi bekliyor. Sofraların vazgeçilmezi ayçiçek yağı için bu fırsatı kaçırmayın! Sınırlı Sayıda İndirimli Ayçiçek Yağı!

Sınırlı Stoklarla Kaçırılmayacak Fırsat!

Bu indirim kampanyası, sınırlı sayıda stokla sınırlı olacak. Vatandaşların indirimli fiyattan ayçiçek yağı alabilmeleri için acele etmeleri gerekiyor. Ocak ayında beklenen zamlar öncesinde, BİM'in bu ayçiçek yağı indirimi, özellikle ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

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1 Hafta Sürecek Büyük İndirim Fırsatını Kaçırmayın!

BİM'in bu büyük ayçiçek yağı kampanyası, bir hafta sürecek. Vatandaşlar, indirimli fiyatlarla ayçiçek yağı alarak, yeni yıla ekonomik bir alışverişle girebilirler. Özellikle Türk yemeklerinin vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı, BİM marketlerinde büyük indirimle yer alarak, vatandaşların bütçesine katkıda bulunuyor.

BİM'de Ayçiçek Yağı İndirimini Kaçırmayın!

Bu fırsatı kaçırmamak için en yakın BİM Market'e gidin ve ayçiçek yağı indiriminden yararlanın. Stoklarla sınırlı olan bu indirim kampanyası, sizlere hem sağlıklı hem de ekonomik bir alışveriş imkanı sunuyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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