21. Altın pusula türkiye halkla ilişkiler ödülleri sahiplerini buldu
İletişim sektöründe 50 yılı aşkındır faaliyet gösteren Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından; bu yıl 21.’si gerçekleştirilen, iş dünyasının ve iletişimcilerin heyecanla beklediği Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri sahiplerini buldu.
21. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri, İGA - İstanbul Havalimanı, Opet Petrolcülük, Media Port, Turkcell, Türk Telekom, Alarko Holding ana sponsorluğunda Sanko Holding, Zorlu PSM, BrandMap, Halklailişkiler.Com, Marketing Türkiye, Medya Takip Merkezi, Faselis, İltek, İdecon ve Memorial destekleriyle 18 Ekim 2023 Çarşamba akşamı, Zorlu PSM Sky Lounge’da gerçekleştirilen törende açıklandı.
21. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Töreni açılış konuşmasını yapan TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden Özen, “Dünyada afetlerin, krizlerin ve savaşların birbirini kovaladığı zor bir dönemden geçiyoruz. Tüm bu gelişmeler yaşam ve iş koşullarını etkiliyor. Böyle bir ortamda insanların, çalışanların, tüketicilerin beklentileri de değişiyor. Yaşamın tam ortasında olan biz iletişimcilere ise değişen beklentilere liderlik etmek düşüyor. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği - IPRA, İletişim profesyonelleri için düşünce lideri tanımını kullanıyor.
Altın Pusula’ya başvuran çok sayıda projede iletişimcilerin bu liderlik ruhunu görebiliyoruz.
Projelerin içgörülerinde, hayata fayda sağlama motivasyonu ve insana verilen değer öne çıkıyor. İletişimin iyileştiren ve geliştiren gücünün yansıdığı birbirinden değerli projeler, hepimize ilham veriyor. Bu açıdan baktığımızda aslında Altın Pusula bir ödülden daha fazla anlam taşıyor.” dedi.
21. Altın Pusula’da Karadeniz Vapuru Projesine Saygı Ödülü
21. Altın Pusula Seçici Kurulu tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni, Türkiye Markasını dünyaya tanıtmak için 1926 yılında hayata geçirdiği Karadeniz Vapuru projesine, Cumhuriyetimizin 100.Yılı onuruna “Altın Pusula Saygı Ödülü” takdim edildi. Türkiye'yi tanıtan çeşitli ürünlerin sergilendiği gemi, 12 Haziran 1926 tarihinde İstanbul'dan demir aldıktan sonra 12 ülkede 16 şehri ziyaret etti. Karadeniz Vapuru, 86 günde 10 bin mil yol kat ettikten sonra 5 Eylül 1926 tarihinde İstanbul'a döndü.
Altın Pusula’da 500’e yakın proje ödül için yarıştı
Türkiye’deki kurumlara, iletişim ajanslarına ve genç iletişimcilere açık olan yarışmaya, büyük holdinglerden, çok uluslu şirketlerden, ajanslardan ve üniversitelerden yoğun bir katılım gerçekleşti. 21. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ne 370 kurum, 110 Genç İletişimci Projesi olmak üzere 24 ana ve 25 alt kategoride 500’e yakın proje başvuruda bulundu.
Ayrıca, TÜHİD-KAGİDER iş birliğiyle 2017 yılından itibaren verilen TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nün yanı sıra İletişim Duayenleri Betûl Mardin ve TÜHİD Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna adına takdim edilen, “Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü” ve “Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü” de sahiplerine verildi.
Ayrıca, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP işbirliğiyle “UNDP Özel Ödülü” on birinci defa, Hedefler için İş Dünyası Platformu - Business For Goals işbirliğiyle verilen “B4G Özel Ödülü” üçüncü defa takdim edildi. TÜHİD ve SEDEFED iş birliği sivil toplum kuruluşları için verilmeye başlanan “SEDEFED Özel Ödülü”de ikinci kez takdim edildi.
21. Altın Pusula Büyük Ödülü’nün sahibi, Metro Türkiye’nin “Benim İşim Benim Mutfağım” projesi oldu.
Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü, Türk Milli Voleybolcu Eda Erdem Dündar’a takdim edilirken TÜHİD’in Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın mesleki değerlerini ve vizyonunu yaygınlaştırmak amacıyla verilen Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü ise “Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu” projesiyle Sanofi Türkiye’ye verildi.
TÜHİD - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – UNDP işbirliği ile bu yıl on birincisi verilen ‘UNDP Özel Ödülü’ de “Kırmızı Işık” projesiyle Türkiye Vodafone Vakfı ‘nın oldu.
Hedefler için İş Dünyası Platformu/ Business For Goals iş birliğiyle B4G Özel Ödülü ise “Tedarikçi Can Suyu” ile DeFacto Perakende’nin oldu.
Ayrıca, TÜHİD ve KAGİDER-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği işbirliğiyle bu yıl altıncı kez verilen ‘TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ Ödülü’nün sahibi de Turkcell’in “Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu” projesi oldu.
SEDEFED Özel Ödülü, Etik ve İtibar Derneği (TEİD)’e takdim edilirken, SEDEFED Teşvik Ödülü de Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği’nin oldu.
21. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ni Kazanan Projeler
BÜYÜK ÖDÜL
Benim İşim Benim Mutfağım
Metro Türkiye / Medyaevi İletişim
Jüri Özel Ödülü
Elidor X BOYNER Dedik Olabilir Koleksiyon İletişimi
Unilever Elidor Boyner / Sobraz İletişim
Jüri Özel Ödülü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Filmi - “Bu Birinciliği Kabul Etmiyoruz - #sonuncuolalım”
Sabancı Vakfı / Communication Partner / TBWA İstanbul
Jüri Özel Ödülü
Mavi Sahne
Anadolu Efes / Zarakol İletişim
UNDP Özel Ödülü
Kırmızı Işık
Türkiye Vodafone Vakfı
B4G Özel Ödülü
Tedarikçi Can Suyu
DeFacto Perakende
TÜHİD – KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü
Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu
Turkcell
SEDEFED Özel Ödülü
Etik ve İtibar Derneği (TEİD)
SEDEFED Teşvik Ödülü
Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği
Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü
Eda Erdem Dündar
Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü
Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu
Sanofi Türkiye
Kurumsal İletişim
İstanbul Seni Seviyor
Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri / Monroe
Gündem Yönetimi
Boyner Grup 8 Mart İletişim Kampanyası
Boyner Grup / GoodWorks İletişim Danışmanlığı
Kurum İçi İletişim
T. Life İç İletişim Lansman Çalışması
Turkcell
Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama
LCW Limitless
LC Waikiki
Kriz İletişimi
Afet Sonrası Gaziantep Modeli ile Güç Birliği
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Etkinlik Yönetimi
ZORLU PSM 10. SEZON AÇILIŞ KONSERİ
Zorlu Performans Sanatları Merkezi / Pro İletişim Danışmanlığı
KURUMSAL SORUMLULUK:
Kurumsal Sorumluluk Çevre
Leyleklere Yeni Yuva
ADM Elektrik Dağıtım
Kurumsal Sorumluluk Eğitim
Zorba Olma Kanka Ol
Cartoon Network Türkiye / GoodWorks İletişim Danışmanlığı
Kurumsal Sorumluluk Kültür & Sanat
Assan Alüminyum Biyoçeşitliliği Koruma Projesi - Kum Zambakları
Assan Alüminyum / İZ İletişim
Kurumsal Sorumluluk Sağlık
Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu
Sanofi Türkiye / Desibel Ajans / Genetik
Kurumsal Sorumluluk Turizm
Doğaya Saygı
OPET / MESE İletişim
Kurumsal Sorumluluk Tarım
abc ile yerli yerinde
ABC Deterjan / İndico İletişim
Kurumsal Sorumluluk Spor
Turkish Airlines EuroLeague One Team Programı
Anadolu Efes Spor Kulübü / ON İletişim
Kurumsal Sorumluluk Diğer
Sepette İyilik
Trendyol - DSM Grup Danışmanlık / GTC İletişim
Dijital İletişim:
Dijital İletişim Kurumsal Sorumluluk
Tek Ses Farkındalık Projesi
Gilead Türkiye / Weber Shandwick Türkiye
Dijital İletişim Entegre İletişim Kampanyası
Hayaller Dijitale Taşınıyor; Tuvalden Piksele
İGA Havalimanı / Fame and Noble
Dijital İletişim Topluluk İletişimi
BeniMSesim Podcast
Novartis / Tazefikir Reklam Ajansı
Dijital İletişim Mikro Site
İGA İstanbul Airport "Hayallere Kanat Aç" Cerebral Palsy Farkındalık Projesi
İGA İstanbul Airport / Volans Video Agency
Dijital İletişim Sosyal Medya İletişimi
Refika Birgül ile Superfresh Bi Yolculuk
Kerevitaş / Lorbi PR
Dijital İletişim Celebrity / Influencer
Bepanthol Baby İyiliğe Ninniler
Bepanthol Baby / Sobraz İletişim
Dijital İletişim Diğer
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Filmi - “Bir Kız Çocuğu Değişir, Dünya Değişir”
Sabancı Vakfı / Communication Partner / TBWA İstanbul
Dijital İletişim Oyun
Bayer‘’Sağlığı Anlamak’’İnteraktif Sağlık Okuryazarlığı Sergisi VRTamin Deneyimi
Bayer Tüketici Sağlığı / Tazefikir
Metaverse
İş Bankası Tablolarla Boğaziçi'nde Bir Sergi Metaverse Projesi
İş Bankası / Tazefikir
En İyi Uygulama Örnekleri
L'Oréal Paris Standup
L'Oréal Türkiye / L'Oréal Paris / Essance İstanbul İletişim
Festivaller
GastroAntep
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Süreklilik / Sürdürülebilirlik
Gelecek Turizmde
Anadolu Efes / Zarakol İletişim
Sivil Toplum Kuruluşları
KOBİ’ler İçin Yeşil Dönüşüm Projesi
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) / HUB İletişim ve Danışmanlık
Kamu Kuruluşları
Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali
Şile Belediyesi / Elvan İletişim Danışmanlığı
Sponsorluk İletişimi:
Sponsorluk İletişimi Kültür & Sanat
Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Sponsorluğu
Türk Telekom / Lorbi PR
Sponsorluk İletişimi Sağlık
İGA İstanbul Airport "Hayallere Kanat Aç" Cerebral Palsy Farkındalık Projesi
İGA İstanbul Airport / Volans Video Agency
Sponsorluk İletişimi Spor
A Milli Kadın Voleybol Takımı Cesaret Sponsorluğu
Orkid / Artı İletişim Yönetimi
Sponsorluk İletişimi Diğer
GNÇ SporFest
Turkcell iletişim Hizmetleri
Finansal Hizmetler ve Yatırımcı İlişkileri
Piapiri
ÜNLÜ & Co / GTC İletişim
Kurumsal Raporlar
Boyner Grup 2021 Sürdürülebilirlik Raporu
Boyner Grup
Kurumsal Yayınlar
Sabri Ülker Vakfı Yayınları
Sabri Ülker Vakfı / Aristo İletişim
Medya İlişkileri
Boyner Now – Lansman
Boyner Büyük Mağazacılık / Artı İletişim Yönetimi
Uluslararası Proje / Kampanya
MediaMarkt Startup Challenge
MediaMarkt Türkiye / Medyaevi İletişim Danışmanlığı
Türkiye Markası Kategorisi
Galataport İstanbul
Galataport İstanbul / Hill and Knowlton Strategies
Pandemi Döneminde Yapılan İletişim Projeleri
Trendyol Pandemi Projeleri
Trendyol - DSM Grup Danışmanlık İletişim / GTC İletişim Danışmanlık A,Ş,
Kategori Dışı Projeler
Supradyn Hafıza Testi
Bayer / Sobraz İletişim
GENÇ İLETİŞİMCİLER ÖDÜLÜ:
Daha Mutlu Bir Sen Mümkün
Çankaya Üniversitesi
Güneşli Köyler
İstanbul Aydın Üniversitesi
Yeşil İz Bırak
Kocaeli Üniversitesi
Ziyan Değil, Nefes!
Üsküdar Üniversitesi
Tire, Beşi Bir Yerde
Yaşar Üniversitesi
Bilgi için;
Çiğdem Antlı – Koordinatör, TÜHİD – Türkiye Halkla ilişkiler Derneği, 05389257997
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD)
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, Türkiye'deki halkla ilişkiler uzmanlarını bir araya toplayarak, meslek içi dayanışma sağlamak, mesleğin tanınması, yerleşmesi ve gelişmesi yolunda çalışmalar yapmak amacıyla 1972 yılında kuruldu. Başlangıç döneminde öncelikle halkla ilişkiler mesleğinin kamuoyunda tanınmasını sağlayan Dernek, daha sonraki dönemlerde dünyaya açılarak IPRA, CERP, Global Alliance ve diğer ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarla bağlantı kurmuş ve halkla ilişkiler mesleğini profesyonel kimlik olarak kabul eden yüzlerce üye kazanmıştır. Dernek, CERP (Avrupa Halkla İlişkiler Federasyonu) yönetiminde bulunmuştur. Her yıl birçok etkinliğe imza atan TÜHİD'in bu yıl yirmi birincisi düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri sektörde ilk olma özelliğini taşımaktadır. TÜHİD, TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi’nde temsil edilmektedir. Global Alliance for Public Relations and Communication Management Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Temsilcisi, YEKON Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Kalder-Türkiye Kalite Derneği Üyesi ve UN Global Compact imzacıları arasındadır.
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