21. Altın pusula türkiye halkla ilişkiler ödülleri sahiplerini buldu

İletişim sektöründe 50 yılı aşkındır faaliyet gösteren Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından; bu yıl 21.’si gerçekleştirilen, iş dünyasının ve iletişimcilerin heyecanla beklediği Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri sahiplerini buldu.

21. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri, İGA - İstanbul Havalimanı, Opet Petrolcülük, Media Port, Turkcell, Türk Telekom, Alarko Holding ana sponsorluğunda Sanko Holding, Zorlu PSM, BrandMap, Halklailişkiler.Com, Marketing Türkiye, Medya Takip Merkezi, Faselis, İltek, İdecon ve Memorial destekleriyle 18 Ekim 2023 Çarşamba akşamı, Zorlu PSM Sky Lounge’da gerçekleştirilen törende açıklandı.

21. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Töreni açılış konuşmasını yapan TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden Özen, “Dünyada afetlerin, krizlerin ve savaşların birbirini kovaladığı zor bir dönemden geçiyoruz. Tüm bu gelişmeler yaşam ve iş koşullarını etkiliyor. Böyle bir ortamda insanların, çalışanların, tüketicilerin beklentileri de değişiyor. Yaşamın tam ortasında olan biz iletişimcilere ise değişen beklentilere liderlik etmek düşüyor. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği - IPRA, İletişim profesyonelleri için düşünce lideri tanımını kullanıyor.

Altın Pusula’ya başvuran çok sayıda projede iletişimcilerin bu liderlik ruhunu görebiliyoruz.

Projelerin içgörülerinde, hayata fayda sağlama motivasyonu ve insana verilen değer öne çıkıyor. İletişimin iyileştiren ve geliştiren gücünün yansıdığı birbirinden değerli projeler, hepimize ilham veriyor. Bu açıdan baktığımızda aslında Altın Pusula bir ödülden daha fazla anlam taşıyor.” dedi.

21. Altın Pusula’da Karadeniz Vapuru Projesine Saygı Ödülü

21. Altın Pusula Seçici Kurulu tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni, Türkiye Markasını dünyaya tanıtmak için 1926 yılında hayata geçirdiği Karadeniz Vapuru projesine, Cumhuriyetimizin 100.Yılı onuruna “Altın Pusula Saygı Ödülü” takdim edildi. Türkiye'yi tanıtan çeşitli ürünlerin sergilendiği gemi, 12 Haziran 1926 tarihinde İstanbul'dan demir aldıktan sonra 12 ülkede 16 şehri ziyaret etti. Karadeniz Vapuru, 86 günde 10 bin mil yol kat ettikten sonra 5 Eylül 1926 tarihinde İstanbul'a döndü.

Altın Pusula’da 500’e yakın proje ödül için yarıştı

Türkiye’deki kurumlara, iletişim ajanslarına ve genç iletişimcilere açık olan yarışmaya, büyük holdinglerden, çok uluslu şirketlerden, ajanslardan ve üniversitelerden yoğun bir katılım gerçekleşti. 21. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ne 370 kurum, 110 Genç İletişimci Projesi olmak üzere 24 ana ve 25 alt kategoride 500’e yakın proje başvuruda bulundu.

Ayrıca, TÜHİD-KAGİDER iş birliğiyle 2017 yılından itibaren verilen TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nün yanı sıra İletişim Duayenleri Betûl Mardin ve TÜHİD Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna adına takdim edilen, “Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü” ve “Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü” de sahiplerine verildi.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP işbirliğiyle “UNDP Özel Ödülü” on birinci defa, Hedefler için İş Dünyası Platformu - Business For Goals işbirliğiyle verilen “B4G Özel Ödülü” üçüncü defa takdim edildi. TÜHİD ve SEDEFED iş birliği sivil toplum kuruluşları için verilmeye başlanan “SEDEFED Özel Ödülü”de ikinci kez takdim edildi.

21. Altın Pusula Büyük Ödülü’nün sahibi, Metro Türkiye’nin “Benim İşim Benim Mutfağım” projesi oldu.

Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü, Türk Milli Voleybolcu Eda Erdem Dündar’a takdim edilirken TÜHİD’in Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın mesleki değerlerini ve vizyonunu yaygınlaştırmak amacıyla verilen Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü ise “Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu” projesiyle Sanofi Türkiye’ye verildi.

TÜHİD - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – UNDP işbirliği ile bu yıl on birincisi verilen ‘UNDP Özel Ödülü’ de “Kırmızı Işık” projesiyle Türkiye Vodafone Vakfı ‘nın oldu.

Hedefler için İş Dünyası Platformu/ Business For Goals iş birliğiyle B4G Özel Ödülü ise “Tedarikçi Can Suyu” ile DeFacto Perakende’nin oldu.

Ayrıca, TÜHİD ve KAGİDER-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği işbirliğiyle bu yıl altıncı kez verilen ‘TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ Ödülü’nün sahibi de Turkcell’in “Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu” projesi oldu.

SEDEFED Özel Ödülü, Etik ve İtibar Derneği (TEİD)’e takdim edilirken, SEDEFED Teşvik Ödülü de Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği’nin oldu.

21. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ni Kazanan Projeler

BÜYÜK ÖDÜL

Benim İşim Benim Mutfağım

Metro Türkiye / Medyaevi İletişim

Jüri Özel Ödülü

Elidor X BOYNER Dedik Olabilir Koleksiyon İletişimi

Unilever Elidor Boyner / Sobraz İletişim

Jüri Özel Ödülü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Filmi - “Bu Birinciliği Kabul Etmiyoruz - #sonuncuolalım”

Sabancı Vakfı / Communication Partner / TBWA İstanbul

Jüri Özel Ödülü

Mavi Sahne

Anadolu Efes / Zarakol İletişim

UNDP Özel Ödülü

Kırmızı Işık

Türkiye Vodafone Vakfı

B4G Özel Ödülü

Tedarikçi Can Suyu

DeFacto Perakende

TÜHİD – KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü

Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu

Turkcell

SEDEFED Özel Ödülü

Etik ve İtibar Derneği (TEİD)

SEDEFED Teşvik Ödülü

Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği

Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü

Eda Erdem Dündar

Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü

Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu

Sanofi Türkiye

Kurumsal İletişim

İstanbul Seni Seviyor

Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri / Monroe

Gündem Yönetimi

Boyner Grup 8 Mart İletişim Kampanyası

Boyner Grup / GoodWorks İletişim Danışmanlığı

Kurum İçi İletişim

T. Life İç İletişim Lansman Çalışması

Turkcell

Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama

LCW Limitless

LC Waikiki

Kriz İletişimi

Afet Sonrası Gaziantep Modeli ile Güç Birliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Etkinlik Yönetimi

ZORLU PSM 10. SEZON AÇILIŞ KONSERİ

Zorlu Performans Sanatları Merkezi / Pro İletişim Danışmanlığı

KURUMSAL SORUMLULUK:

Kurumsal Sorumluluk Çevre

Leyleklere Yeni Yuva

ADM Elektrik Dağıtım

Kurumsal Sorumluluk Eğitim

Zorba Olma Kanka Ol

Cartoon Network Türkiye / GoodWorks İletişim Danışmanlığı

Kurumsal Sorumluluk Kültür & Sanat

Assan Alüminyum Biyoçeşitliliği Koruma Projesi - Kum Zambakları

Assan Alüminyum / İZ İletişim

Kurumsal Sorumluluk Sağlık

Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu

Sanofi Türkiye / Desibel Ajans / Genetik

Kurumsal Sorumluluk Turizm

Doğaya Saygı

OPET / MESE İletişim

Kurumsal Sorumluluk Tarım

abc ile yerli yerinde

ABC Deterjan / İndico İletişim

Kurumsal Sorumluluk Spor

Turkish Airlines EuroLeague One Team Programı

Anadolu Efes Spor Kulübü / ON İletişim

Kurumsal Sorumluluk Diğer

Sepette İyilik

Trendyol - DSM Grup Danışmanlık / GTC İletişim

Dijital İletişim:

Dijital İletişim Kurumsal Sorumluluk

Tek Ses Farkındalık Projesi

Gilead Türkiye / Weber Shandwick Türkiye

Dijital İletişim Entegre İletişim Kampanyası

Hayaller Dijitale Taşınıyor; Tuvalden Piksele

İGA Havalimanı / Fame and Noble

Dijital İletişim Topluluk İletişimi

BeniMSesim Podcast

Novartis / Tazefikir Reklam Ajansı

Dijital İletişim Mikro Site

İGA İstanbul Airport "Hayallere Kanat Aç" Cerebral Palsy Farkındalık Projesi

İGA İstanbul Airport / Volans Video Agency

Dijital İletişim Sosyal Medya İletişimi

Refika Birgül ile Superfresh Bi Yolculuk

Kerevitaş / Lorbi PR

Dijital İletişim Celebrity / Influencer

Bepanthol Baby İyiliğe Ninniler

Bepanthol Baby / Sobraz İletişim

Dijital İletişim Diğer

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Filmi - “Bir Kız Çocuğu Değişir, Dünya Değişir”

Sabancı Vakfı / Communication Partner / TBWA İstanbul

Dijital İletişim Oyun

Bayer‘’Sağlığı Anlamak’’İnteraktif Sağlık Okuryazarlığı Sergisi VRTamin Deneyimi

Bayer Tüketici Sağlığı / Tazefikir

Metaverse

İş Bankası Tablolarla Boğaziçi'nde Bir Sergi Metaverse Projesi

İş Bankası / Tazefikir

En İyi Uygulama Örnekleri

L'Oréal Paris Standup

L'Oréal Türkiye / L'Oréal Paris / Essance İstanbul İletişim

Festivaller

GastroAntep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Süreklilik / Sürdürülebilirlik

Gelecek Turizmde

Anadolu Efes / Zarakol İletişim

Sivil Toplum Kuruluşları

KOBİ’ler İçin Yeşil Dönüşüm Projesi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) / HUB İletişim ve Danışmanlık

Kamu Kuruluşları

Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali

Şile Belediyesi / Elvan İletişim Danışmanlığı

Sponsorluk İletişimi:

Sponsorluk İletişimi Kültür & Sanat

Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Sponsorluğu

Türk Telekom / Lorbi PR

Sponsorluk İletişimi Sağlık

İGA İstanbul Airport "Hayallere Kanat Aç" Cerebral Palsy Farkındalık Projesi

İGA İstanbul Airport / Volans Video Agency

Sponsorluk İletişimi Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı Cesaret Sponsorluğu

Orkid / Artı İletişim Yönetimi

Sponsorluk İletişimi Diğer

GNÇ SporFest

Turkcell iletişim Hizmetleri

Finansal Hizmetler ve Yatırımcı İlişkileri

Piapiri

ÜNLÜ & Co / GTC İletişim

Kurumsal Raporlar

Boyner Grup 2021 Sürdürülebilirlik Raporu

Boyner Grup

Kurumsal Yayınlar

Sabri Ülker Vakfı Yayınları

Sabri Ülker Vakfı / Aristo İletişim

Medya İlişkileri

Boyner Now – Lansman

Boyner Büyük Mağazacılık / Artı İletişim Yönetimi

Uluslararası Proje / Kampanya

MediaMarkt Startup Challenge

MediaMarkt Türkiye / Medyaevi İletişim Danışmanlığı

Türkiye Markası Kategorisi

Galataport İstanbul

Galataport İstanbul / Hill and Knowlton Strategies

Pandemi Döneminde Yapılan İletişim Projeleri

Trendyol Pandemi Projeleri

Trendyol - DSM Grup Danışmanlık İletişim / GTC İletişim Danışmanlık A,Ş,

Kategori Dışı Projeler

Supradyn Hafıza Testi

Bayer / Sobraz İletişim

GENÇ İLETİŞİMCİLER ÖDÜLÜ:

Daha Mutlu Bir Sen Mümkün

Çankaya Üniversitesi

Güneşli Köyler

İstanbul Aydın Üniversitesi

Yeşil İz Bırak

Kocaeli Üniversitesi

Ziyan Değil, Nefes!

Üsküdar Üniversitesi

Tire, Beşi Bir Yerde

Yaşar Üniversitesi

Bilgi için;

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD)

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, Türkiye'deki halkla ilişkiler uzmanlarını bir araya toplayarak, meslek içi dayanışma sağlamak, mesleğin tanınması, yerleşmesi ve gelişmesi yolunda çalışmalar yapmak amacıyla 1972 yılında kuruldu. Başlangıç döneminde öncelikle halkla ilişkiler mesleğinin kamuoyunda tanınmasını sağlayan Dernek, daha sonraki dönemlerde dünyaya açılarak IPRA, CERP, Global Alliance ve diğer ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarla bağlantı kurmuş ve halkla ilişkiler mesleğini profesyonel kimlik olarak kabul eden yüzlerce üye kazanmıştır. Dernek, CERP (Avrupa Halkla İlişkiler Federasyonu) yönetiminde bulunmuştur. Her yıl birçok etkinliğe imza atan TÜHİD'in bu yıl yirmi birincisi düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri sektörde ilk olma özelliğini taşımaktadır. TÜHİD, TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi’nde temsil edilmektedir. Global Alliance for Public Relations and Communication Management Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Temsilcisi, YEKON Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Kalder-Türkiye Kalite Derneği Üyesi ve UN Global Compact imzacıları arasındadır.