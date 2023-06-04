Türkiye Süper Ligi’nde en çok şampiyonluğu bulunan takım olma unvanına sahip olan Galatasaray, yıllardır beklenen klasik parçalı formasını taraftarlar ile buluşturuyor.

Nike tarafından hazırlanan iç saha forması, sporcuların ve taraftarın en iyi şekilde performans göstermelerine olanak sağlarken, daha az atık daha çok döngüsel tasarım bilinci ile geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak üretildi.

2023-2024 iç saha forması ilk kez 4 Haziran tarihinde, ilerleyen günlerde tanıtımı yapılacak olan dış saha forması ise 12 Haziran tarihinde gsstore.org, GS Store ve Nike mağazalarında satışa sunulacak.