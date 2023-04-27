Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımın kritik mücadelesi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı yarın, 29 Nisan Cumartesi, 30 Nisan Pazar ve 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Ali Şansalan düdük çalacak.

Başkan Dursun Özbek yaşanan son gelişmeler sonrası Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in TFF’ye gitmesinin 2 önemli ana nedeni var…

1- Ali Koç’un dünkü 2.5 saat süren TFF ziyareti

2- Beşiktaş derbisine Ali Şansalan’ın atanması Dün, Beşiktaş’ın derbiyi Ali Şansalan’ın yönetmesini istediği iddia edilerken Siyah-Beyazlı kulüp çıkan haberleri yalanlamıştı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş ile oynanacak kritik derbi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ziyareti sonrası TFF'ye sürpriz bir çıkarma yaptı. Dursun Özbek'in, Ali Koç'un yaptığı ziyaretten rahatsız olduğu ve bu ziyaret ile ilgili bilgi almak istediği kaydedildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Riva'daki ziyaretinin 2.5 saat sürdüğü ve Galatasaray cephesinin tepkili olduğu belirtildi.