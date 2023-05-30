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Fenerbahçe, Süper Lig şampiyonluk yarışını son haftaya taşımak için Antalyaspor'u konuk ediyor.

Ligin bitimine 2 maç kala 74 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını son haftaya bırakmaması için Antalyaspor karşısında kazanması gerekiyor. Ancak sarı lacivertliler kazansa bile Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda yenmesi halinde şampiyon olabilecek. Antalyaspor ise küme düşmeme mücadelesi veren takımlar arasında yer alıyor ve son haftalarda acı bir sürprizle karşılaşmak istemiyor.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının canlı yayını ve tüm detaylar: