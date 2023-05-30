'Fatih Karagümrük Kayserispor maçı canlı izle! Karagümrük Kayserispor şifresiz full izle' internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Spor Toto Süper Lig'i 36. hafta karşılaşmasında ligde 9. sırada bulunan Fatih Karagümrük evinde 49 puanlı Kayserispor'u ağırlıyor. Milyonlarca futbolsever ise ol gollü geçmesini beklediği bu karşılaşmayı internet üzerinden şifresiz nasıl izlerim diye aratmaya başladı. Peki Karagümrük Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karagümrük Kayserispor maçı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz...

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS Max 2'de canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE (Üyelik gerektirebilir)

Fatih Karagümrük-Kayserispor muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Rayane, Dresevic, Levent, Ozdoev, Shukurov, Adnan, Colley, Kerim, Diagne

Kayserispor: Bilal, Hosseini, Attamah, Kolovetsios, Emrah, Uzodimma, Kemen, Ramazan, Cardoso, Mane, Thiam