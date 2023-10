Yusuf Leblebici: Hedefimiz Dünyada Hak Ettiğimiz Yeri Almak

Sabancı Üniversitesi Profesyonel Yüksek Lisans Programları 2023 Mezuniyet Töreni, Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde yapıldı. 257 öğrencinin mezun olduğu tören, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ve Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Çalışkan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Mezuniyet töreninde konuşan Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, “Bugün üniversitemizin Profesyonel Yüksek Lisans programlarını başarıyla tamamlayan mezunlarımızı uğurluyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde yaşadığımız pandemi, deprem felaketi ve ekonomik ortamın belirsizliği gibi olumsuzluklara rağmen Sabancı Üniversitesi olarak son 5 yıldan bu yana içinde olduğumuz kapsamlı atılım ve dönüşüm sürecinden hiçbir ödün vermeyerek, hız kesmedik” dedi.

Sabancı Üniversitesi’ne katılan yeni öğrencilerin başarı sıralamalarının her geçen yıl yükseldiğini belirten Yusuf Leblebici, şunları söyledi:

“Üniversite sınav sonuçlarına göre ilk 1000’den aldığımız öğrencisi sayısını 5 yıl içinde neredeyse 3 katına çıkarmayı başardık. Yüksek Lisans ve Profesyonel Yüksek Lisans programlarımızda da Türkiye’nin en kaliteli öğrencilerini yetiştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gerçek anlamda disiplinler arası eğitim anlayışımızın verdiği güç ile öğrencilerini iş dünyasına en iyi şekilde hazırlayan üniversite olduğumuza yürekten inanıyoruz. Mezunlarımızın yüzde 97’sinin diplomalarını alır almaz tercih ettikleri sektörlerde iş hayatına atıldıklarını ya da diledikleri ülkede lisans üstü ve doktora eğitimlerine devam edebildiklerini memnuniyetle izliyoruz. Sabancı Üniversitesi mezunlarının yüzde 23’ünden fazlası bugün yurt dışında, dünyanın çeşitli ülkelerinde en önde gelen şirketlerde ve kuruluşlarda başarılı çalışmalarını sürdürüyor.”

“Hedefimiz sadece Türkiye’nin en iyisi olmak değil tüm dünyada tanınan ve takdir edilen gerçek bir araştırma üniversitesi olarak hak ettiğimiz yerimizi almak” diyen Rektör Leblebici, şunları söyledi:

“Bu amaca yönelik olarak yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çabalarımızın doğrudan sonucu olarak dünya üniversiteler sıralamalarındaki konumumuzu seneden seneye yükseltmeye devam ediyoruz. Dünyanın En İyi Üniversiteleri Listesi’nin yayınlandığı Times Higher Education (THE) 2024 sıralamasında Türkiye’den sıralamaya giren üniversiteler arasında ilk 400’de yer alan 3 üniversiteden birisi olmamız ve en yüksek araştırma puanına sahip olmamız da çabalarımızın olumlu sonuçlar verdiğini doğruluyor. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Financial Times tarafından her yıl açıklanan sıralamalarda kuruma özel programlar alanında istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Listelere ilk olarak 2018 yılında 78’inci sıradan giriş yapan EDU, sıralamada hızla tırmanarak geçen sene dünya üniversiteleri arasında 42’nci bu sene ise 36’ncı sıraya yerleşti.”

Yusuf Leblebici, kendi şirketlerini kurarak girişimcilik dünyasına adım atmayı arzulayan öğrenci ve öğretim üyelerinin önünü açmak üzere kampüste kurulan Girişimcilik Destek Birimi ve Kuluçka Merkezi SUCool’un önümüzdeki hafta açılacağını söyledi. Leblebici, “Merkezimiz aynı anda 50’den fazla girişimci öğrencimize kendi şirketlerini oluşturarak ilerleme fırsatı sunacak. Ayrıca erken dönem starp-up’ların yatırımlarını desteklemek üzere bir girişim fonunu da hayata geçiriyoruz. Bununla birlikte geçtiğimiz 3 sene içinde yarısından fazlası doğrudan yurtdışından gelerek aramıza katılan 58 yeni öğretim üyesi ile gücümüze güç kattık. Aramıza yeni katılan genç öğretim üyelerimizin içinde Sabancı Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra doktora derecelerini dünyanın en iyi üniversitelerinde tamamlayan ve tekrar aramıza dönmeye karar veren başarılı mezunlarımızın sayısı da artıyor. Önümüzdeki dönemde de birlikte yaratmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

“Kariyerimin İtici Gücünü Sabancı Üniversitesi’ndeki MBA Eğitimi Sırasında Buldum”

Bu yıl mezuniyet töreninin konuk konuşmacısı Sabancı Üniversitesi 2001 MBA mezunu Özge Bulut Maraşlı oldu. Fabu Makine Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Maraşlı, aynı zamanda İş Girişim Sermayesi, Akmerkez GYO ve BluTv Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Özge Bulut Maraşlı, mezunlara seslendiği konuşmasında, şunları söyledi:

“1993 yılında çok uluslu bir şirketin finans bölümünde işe başladım. Hedefim önce CFO, sonra CEO olmaktı. 8 yıl sonra finansçı olarak devam edip etmemeyi sorguladım. Sabancı Üniversitesi açılınca 2001 yılında MBA için başvurdum. Programda o kadar çeşitli sektörlerden ve o kadar farklı iş tecrübesine sahip insanlarla bir araya geldik ki birbirimizi anlayıp ifade etmeyi ve dünya değerleriyle sorun çözmeyi birlikte öğrendik. Bir yıl çok yoğun akademik bir eğitim aldık. Bu dönemde kariyerimle ilgili gerçeklerle de yüzleştim. Kırılma noktaları yaşadım, bu süreçte hocalarımız hep yanımızda oldu. Kendi itici gücümü burada buldum. Daha sonra yatırımcı ilişkileri ve kurumsal ilişkiler de yapabileceğim bir alana dahil oldum. 180 ülkeye içerik satan bir TV şirketine geçtim. Çılgın fikirlerimi kabul ettirdim. Öğrenmeyi bırakmadım. Sabancı Üniversitesi EDU’da da hem ben hem ekibim eğitim almaya devam ettik. Her zaman hayallerimin peşinden gittim. Bugün yeni bir yıla çıkıyorsunuz. Hayallerinize kavuşmanız için cesaretinizi kaybetmeyin. Ne olursa olsun toplum için etki ve fayda yaratmayı unutmayın.”