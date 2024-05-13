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SEAT Ibiza, Leon ve Arona modellerinde 12 ay vadede yüzde sıfır faiz fırsatı sunuluyor

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SEAT Ibiza, Leon ve Arona modellerinde 12 ay vadede yüzde sıfır faiz fırsatı sunuluyor
SEAT Ibiza, Leon ve Arona modellerinde 12 ay vadede yüzde sıfır faiz fırsatı sunuluyor. SEAT, Mayıs ayı boyunca Ibiza, Leon ve Arona modellerinde faizi sıfırladı. Kampanya ile tüm Ibiza ve Arona’larda 125 bin TL’ye, 12 ay vadede sıfır faizli taşıt kredisi imkânı sunuluyor.

SEAT Ibiza, Leon ve Arona modellerinde 12 ay vadede yüzde sıfır faiz fırsatı sunuluyor.

SEAT, Mayıs ayı boyunca Ibiza, Leon ve Arona modellerinde faizi sıfırladı.

Kampanya ile tüm Ibiza ve Arona’larda 125 bin TL’ye, 12 ay vadede sıfır faizli taşıt kredisi imkânı sunuluyor.

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SEAT’ın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Leon’da ise 200 bin TL’ye, 12 ay yüzde sıfır faizli taşıt kredisi imkanı bulunuyor.

SEAT Leon modeli 1.540.000 TL'den, SEAT Arona 1.210.000 TL'den ve SEAT Ibiza 1.095.000 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satılıyor.

2024 model araçlar için geçerli olan kampanya, 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kampanyaya katılan tüm SEAT Yetkili Satıcılarında devam edecek.

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