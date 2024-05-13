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Türkiye Genelinde Yağışlı Havalar: İstanbul'da İlk İş Günü Trafik Çilesi

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Türkiye Genelinde Yağışlı Havalar: İstanbul'da İlk İş Günü Trafik Çilesi
Türkiye, son günlerde soğuk ve yağışlı bir havanın etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, bu hafta boyunca ülkenin büyük bir kısmında yağış bekleniyor. İstanbul'da ise haftanın ilk iş günü, yoğun yağış ve trafiğin gölgesinde başladı.

Türkiye, son günlerde soğuk ve yağışlı bir havanın etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, bu hafta boyunca ülkenin büyük bir kısmında yağış bekleniyor. İstanbul'da ise haftanın ilk iş günü, yoğun yağış ve trafiğin gölgesinde başladı.

Türkiye'de Yağışlı Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Sinop, Kastamonu, Çorum, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da Yağış ve Trafik

İstanbul'da yağışlı hava etkisini gösteriyor. Kentte sabah saatlerinde yola çıkanlar yağmur ve soğuk hava ile karşılaştı. Akşam saatlerinden itibaren yağmurun durması ve sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Ancak, yağış nedeniyle özellikle Avrupa yakasında trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerini aştı.

Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar Durumu

Doğu bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklıkları azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında sıcaklıklar seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden esecek, güneydoğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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