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Eğitim kredisi kullanacak velilere müjdeli haber

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Eğitim kredisi kullanacak velilere müjdeli haber
Özel okulların 2024-2025 eğitim & öğretim dönemi için talep ettikleri ücretler, velileri ek finansman arayışına yöneltti. Yemek, etüt, servis gibi ek hizmetleri de hesaba katarak enflasyon oranı üzerinde artış yaptıkları görülen özel eğitim kurumlarına çocukları için kayıt yaptıracak veya kayıt yenileyecek olan veliler, eğitim kredisi için bankaların yolunu tutuyor.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesine, bulunduğu şehre hatta ilçesine ve kurum marka adına göre özel okul fiyatları oldukça değişkenlik gösterebiliyor. Ancak yeni eğitim & öğretim dönemi için açıklanmaya başlanan rakamlara göre, sadece okul ücreti olarak velilerin ortalama 150-200 bin liradan başlayan fiyatları göze alarak planlama yapması gerekiyor. Çocuklarının özel eğitim almasını isteyen veliler, bütçelerini rahatlatmak adına eğitim kredisi çekme yoluna gidiyor. Bu noktada bankalar ve diğer finans kuruluşları tarafından velilere “kredi hayat sigortalı” ve “kredi hayat sigortasız” olmak üzere iki farklı kredi teklifi sunuluyor. Poliçe yaptırmak istemeyenler daha yüksek faiz ödemek zorunda kalırken, Kredi Hayat Sigortası yaptıranlar ise kredi borçlarını hayatın beklenmedik risklerine karşı güvence altına alıyor ve daha düşük faiz oranlarından yararlanıyor. Sigortalı eğitim kredisi teklifini tercih eden veliler, olayinkolayi.com’a geldiklerinde Kredi Hayat Sigortalarını bankalara göre yüzde 40’a varan indirimli fiyatlardan satın alabiliyor.

Velilere, ücretsiz asistanlık hizmeti de sunuluyor

Eğitim kredisi için bankalara başvurmadan önce olayinkolayi.com platformunu ziyaret eden veliler, “Kredi Asistanı” uygulaması sayesinde kendilerine özel kredi tekliflerini listeleyerek en uygun indirim ve faiz oranlarını tek ekranda görebiliyor. Veliler, özel okul masrafları için eğitim kredisi çekmeden önce kullanabilecekleri kredi miktarını ve kredi dosya masrafını platform üzerinden kolaylıkla hesaplayabiliyor.

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