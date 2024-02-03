Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eyüpsultanlı lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteği sürüyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerle okullarında bir araya gelerek desteklerini bizzat kendisi dağıtacak.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan MEB'e bağlı tüm liselerin son sınıfında ve Eyüpsultan’da ikamet edip farklı ilçelerdeki liselerin son sınıflarında eğitim alan öğrencilere eğitim desteği verecek. Başvuruda bulunan her öğrenci 1000 TL destek alacak. Başkan Deniz Köken, öğrencilerle okullarında bir araya gelerek desteklerini bizzat kendisi dağıtacak.

DESTEK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 8 ŞUBAT

Eğitim desteklerini almak isteyen öğrenciler 8 Şubat Perşembe 2024 tarihine kadar Beyaz Masa, Alibeyköy SED birimi veya Sosyal Destek Hizmetleri birimine giderek başvuruda bulunabilecekler.

Öğrencilerin başvuru için ikametgâh, öğrenci belgesi ve kimlik fotokopilerini yanlarında getirmeleri gerekiyor.

2’İNCİ DESTEK PAYLARI İKİNCİ DÖNEMİN SONUNDA

Öte yandan, Eyüpsultan sınırları içerisinde bulunan MEB'e bağlı tüm liselerin son sınıfında ve Eyüpsultan’da ikamet edip farklı ilçelerdeki liselerin son sınıflarında okuyan öğrencilere ikinci dönemin sonunda da 1000 TL verilecek.