PEUGEOT, yeni nesil hafif ticari araç ürün gamını Türkiye’de satışa sundu! İşte Yeni PEUGEOT ticari araçlar ve fiyatları

Yeni Partner Van 913 bin 500 TL’den satışta!

PEUGEOT’nun hafif ticari araç modeli Partner Van, Comfort donanımı, Van gövde tipi ve uzun şasisiyle 913 bin 500 TL’den satışa sunuldu. Markanın günlük kullanıma uygun yapısıyla dikkat çeken modeli yeni Rifter ise Allure ve GT donanım seçenekleri ile 1.2 milyon TL’den başlayan fiyatıyla PEUGEOT bayilerinde yerini aldı. Her iki model de hem manuel hem de otomatik şanzıman seçenekleriyle sunuluyor. Markanın E segmentindeki ticari araç modellerinden Boxer Van da iki farklı yükleme hacmi ve otomatik şanzıman seçeneğiyle 1 milyon 270 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Markanın orta boy ticari aracı olan Expert ise Van gövde tipi ve iki farklı uzunluk seçeneğiyle bayilerde yerini aldı. 1 milyon 58 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni Expert Van, Euro 6.4 normlarına uygun dizel motor seçeneklerine sahip. Markanın yolcu taşımacılığı için geliştirdiği Expert Traveller modeli de Allure donanım seviyesi ve 8+1 oturma düzeniyle 1 milyon 650 bin 500 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Yeni Partner Van 4.4 metreküplük yükleme alanı sunuyor!

Yeni Partner Van ise yeni ön ızgara tasarımı, yeni marka logosu, LED farları ve yeni 3 pençe aydınlatma detayıyla dikkat çekiyor. Tamamen güncellenen bir ön ızgaraya kavuşan yeni Partner Van, yeni PEUGEOT logosunu taşıyan yeni ön ızgara ve modernize edilen tampon tasarımına sahip. Model, Tekno Gri, Buz Beyazı olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile seçilebiliyor. Yeni Partner Van’ın kabini ise daha ergonomik ve kaliteli yeni bir ön konsola sahip oldu. PEUGEOT i-Cockpit®, konsolun ortasında ve üstte yer alan, tüm yeni özellikleri kapsayan 10 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana kavuştu. Koltuklar, dayanıklı ve şık kumaşla kaplanıyor. Yeni PEUGEOT Partner Van, daha çok binek otomobillere özgü teknoloji, konfor ve güvenlik özellikleriyle donatıldı. Opsiyonel olarak satın alınabilen, optimize edilmiş, kişiselleştirilebilir ve tamamen dijital renkli gösterge paneli sayesinde tüm önemli bilgilere kolayca ulaşılabilmesi sağlandı. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, akıllı telefon içeriğinin, kablo bağlantısı olmadan orta ekrana aktarılmasını mümkün kılıyor. Yeni Partner Van’da ayrıca iki adet USB soketi de bulunuyor.

Yeni PEUGEOT Partner Van’da, Hız Sabitleyici, Hız Limiti Tanıma ve önerme, Şerit Takip Sistemi gibi geliştirilmiş sürüş destek sistemlerinin yanında opsiyonel geri görüş kamerası veya yine opsiyonel Visiopark 180° Geri Görüş Kamerası + Kör nokta uyarı sistemi + Dijital Dikiz Aynası gibi yeni nesil donanımlar sunuluyor. Araçta bulunan ikili yolcu koltuğu katlanarak masaya dönüştürülebiliyor. Aracta yer alan Multiflex yolcu koltuğu sayesinde sunulan 4.4 metreküplük yükleme hacmi ise sınıfının en iyi değerlerinden. Uzun şaşi ve Comfort donanım seviyesiyle 913 bin 500 ile 988 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla PEUGEOT bayilerinde yerini alan araç, iki farklı motor alternatifine sahip. 100 HP güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litrelik BlueHDi motor, 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilirken aynı motorun 130 HP güç ve 300 Nm tork üreten versiyonu EAT8 otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor.