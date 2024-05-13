Yılın En İddialı Fırsatları! Chery Modellerinde Sıfır Faizli Finansman Seçenekleri!

Türk tüketicisinin en fazla tercih ettiği ve ilgi gösterdiği markalar arasında yerini alan Chery, teknolojik donanım ve şık tasarımı birlikte sunduğu 2024 model yılı SUV modelleri ile tüketicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Mayıs ayı boyunca devam edecek olan kampanya kapsamında; genç, yeni, göz alıcı ve iddialı tasarımına ek olarak teknolojik donanım ekipmanlarıyla öne çıkan OMODA 5’in Comfort ve Luxury donanımlı versiyonlarına 225 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Excellent donanımlı versiyonuna 275 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

Tüm dünyadaki müşterilerinin beklentilerine uygun olarak tasarlanan ve geliştirilen OMODA 5; kısa zamanda Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri arasında yerini aldı. Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan 2024 model yılı OMODA 5’in fiyatları 1 milyon 328 bin TL’den başlıyor.