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Yılın En İddialı Fırsatları! Chery Modellerinde Sıfır Faizli Finansman Seçenekleri!

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Yılın En İddialı Fırsatları! Chery Modellerinde Sıfır Faizli Finansman Seçenekleri!
Chery, Türkiye’de elde ettiği büyük başarıyı, mayıs ayında çok avantajlı bir kampanya ile taçlandırıyor. Mayıs ayında da cazip finansman seçenekleri ve ödeme koşulları sunan Chery, 2024 model yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere sıfır faizli avantajlı kredi imkânları sağlıyor.
Yılın En İddialı Fırsatları! Chery Modellerinde Sıfır Faizli Finansman Seçenekleri! 1 14

Türk tüketicisinin en fazla tercih ettiği ve ilgi gösterdiği markalar arasında yerini alan Chery, teknolojik donanım ve şık tasarımı birlikte sunduğu 2024 model yılı SUV modelleri ile tüketicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Mayıs ayı boyunca devam edecek olan kampanya kapsamında; genç, yeni, göz alıcı ve iddialı tasarımına ek olarak teknolojik donanım ekipmanlarıyla öne çıkan OMODA 5’in Comfort ve Luxury donanımlı versiyonlarına 225 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Excellent donanımlı versiyonuna 275 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

Tüm dünyadaki müşterilerinin beklentilerine uygun olarak tasarlanan ve geliştirilen OMODA 5; kısa zamanda Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri arasında yerini aldı. Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan 2024 model yılı OMODA 5’in fiyatları 1 milyon 328 bin TL’den başlıyor.

Yılın En İddialı Fırsatları! Chery Modellerinde Sıfır Faizli Finansman Seçenekleri! 2 24

Lüks kompakt SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan Chery, TIGGO7 PRO modelinde Comfort donanımlı versiyonda 225 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Luxury donanımında 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Excellent donanımında 275 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Avantgarde donanımlı versiyonda ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuyor.

Chery, TIGGO7 PRO lüks kompakt SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan müşterileri hedefleyerek giriş seviyesini belirliyor. TIGGO7 PRO, görünüm olarak TIGGO ailesinin tasarım dilini benimsiyor. LED Matrix farlarla uyumlu “Angel Wing Star” ön ızgara, şık ve dinamik bir görsel şölen sunuyor. Comfort, Luxury, Excellent ve Avantgarde olmak üzere 4 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan 2024 model yılı TIGGO7 PRO’nun başlangıç fiyatı 1 milyon 343 bin TL’den başlıyor. Tüm Chery modelleri, 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle de dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Yılın En İddialı Fırsatları! Chery Modellerinde Sıfır Faizli Finansman Seçenekleri! 3 34

Chery’nin akıllı sürüş ve kaliteli yaşama odaklanmış 7 kişilik büyük hacimli SUV modeli TIGGO8 PRO’nun Luxury donanımlı versiyonunda 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Excellent donanımında 275 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Avantgarde donanımlı versiyonda ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuluyor.

Yılın En İddialı Fırsatları! Chery Modellerinde Sıfır Faizli Finansman Seçenekleri! 4 44

Chery TIGGO 8 PRO, akıllı sürüş destek sistemleri ve teknolojik sürüş deneyimine odaklanan 7 kişilik büyük hacimli bir SUV modeli olarak öne çıkıyor. Markanın Türkiye’deki “Amiral Gemisi” pozisyonunda konumlandırdığı Chery TIGGO 8 PRO premium konfor duygusunu yaşatıyor. Luxury, Excellent ve Avantgarde olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde sunulan TIGGO 8 PRO’nun fiyatı 1 milyon 583 bin TL’den başlıyor ve markanın en kapsamlı donanımları sunuluyor.

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