Yılın En İddialı Fırsatları! Chery Modellerinde Sıfır Faizli Finansman Seçenekleri!

Lüks kompakt SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan Chery, TIGGO7 PRO modelinde Comfort donanımlı versiyonda 225 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Luxury donanımında 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Excellent donanımında 275 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Avantgarde donanımlı versiyonda ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuyor.
Chery, TIGGO7 PRO lüks kompakt SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan müşterileri hedefleyerek giriş seviyesini belirliyor. TIGGO7 PRO, görünüm olarak TIGGO ailesinin tasarım dilini benimsiyor. LED Matrix farlarla uyumlu “Angel Wing Star” ön ızgara, şık ve dinamik bir görsel şölen sunuyor. Comfort, Luxury, Excellent ve Avantgarde olmak üzere 4 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan 2024 model yılı TIGGO7 PRO’nun başlangıç fiyatı 1 milyon 343 bin TL’den başlıyor. Tüm Chery modelleri, 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle de dikkatleri çekmeyi başarıyor.
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