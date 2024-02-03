Koruncuk Vakfı Ortaokul ve Lise Kız Öğrenci Yurtları Başvuruları Başladı

Koruncuk Vakfı, okumaya istekli ancak eğitime ulaşmada sosyal, ekonomik ve coğrafi nedenler yüzünden zorluk yaşayan kız çocuklarına, akademik başarı önkoşulu olmaksızın ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz barınma ve bakım hizmeti vererek onların sıcak bir aile ortamında eğitime erişmelerine ve hayata hazırlanmalarına destek oluyor.

Vakfın İstanbul Bolluca’da ve İzmir Urla’daki yerleşkelerinde bulunan kız öğrenci yurtlarında öğrencilerin temel ihtiyaçları ve eğitiminin karşılanmasının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri desteklenerek kız çocuklarının donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalar yürütülüyor.

DEPREM BÖLGESİNDEN GELEN BAŞVURULAR ÖNCELİKLENDİRİLECEK

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremin ardından bölgenin ihtiyaçlarına hızla destek olan Koruncuk Vakfı, yurt başvurularında da depremden etkilenen kız çocuklarını yurtlarına kabul etmişti. Bu yıl da aynı şekilde yurtlara kabul değerlendirmesinde deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde yaşayan kız çocukları önceliklendirilecek.

YURTLARA BAŞVURU KOŞULLARI

Koruncuk Vakfı Ortaokul ve Lise Kız Öğrenci Yurtları’na örgün öğretimde ortaokul ve lise öğrenimine devam eden kız öğrenciler başvuru yapabilir.

KORUNCUK VAKFI’NIN SAĞLADIĞI OLANAKLAR

Barınma hizmeti,

Kitap, kırtasiye, kıyafet, harçlık desteği,

Psikososyal ve sağlık desteği,

Rehberlik ve kariyer danışmanlığı desteği,

Etüt öğretmeni desteği,

Okula ulaşımda servis desteği,

Sosyal ve kültürel aktivitelere katılma olanağı,

Yılda iki kez aile yanına gidiş-dönüş ulaşım desteği,

Tatil dönemlerinde gelişim kamplarına katılma olanağı,

Atölye ve laboratuvarlarda kişisel gelişim olanağı,

Lise öğrenimini Koruncukköylerde tamamlayan çocuklar için üniversite katkı bursu

Öğrenim hayatını Koruncukköylerde sürdüren çocuklar için lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kurslarına katılım.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Koruncuk Vakfı Ortaokul ve Lise Kız Öğrenci Yurtları’na başvuru için aşağıdaki başvuru formunu doldurabilir veya 0212 685 03 83 (Dahili no: 4) telefon numarası üzerinden Vakfa ulaşarak başvuru hakkında bilgi alabilirsiniz.