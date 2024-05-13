Astrolog Gamze'den 13 Mayıs 2024 - 19 Mayıs 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar;

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 105. Yıl dönümü kutlu olsun.

“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.” Mustafa Kemal Atatürk

Koç ve Yükselen Koçlar: Para kaynaklarınızda artış ve kendinizi potansiyellinizi gösterme şekliniz değişiyor. Bolluk ve bereketli bir döneme giriyorsunuz. Bu hafta yaptığınız planlarının aksaması sizi üzmesin. Evinizde değişim rüzgarları esebilir. Eşiniz yada ailedeki Eril enerji ile ev ile ilgili konularda anlaşmazlığa düşebilirsiniz akışta kalmanızı tavsiye ederim.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Hayata bakış açınız değişiyor son dönemde çok sıkıldınız ama artık size her alanda bir rahatlama geliyor. Kilo almamaya ve şekeriniz var ise dengede tutmanızı öneririm. Fikirlerinizi daha iyi ifade edeceksiniz. Otorite (patron, baba, eş vs ) ile ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Bu haftaki finansal çalkantılar sizin bilinç altı korkularınızı gün yüzüne çıkarabilir bu durumun geçici olduğunu kardeş yada yakın çevreniz den alacağınız destek ile bu durumun üstesinden gelebilirsiniz.

İkizler ve Yükselen İkizler: Geleceğinizi şekillendireceğiniz ve korunduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Bu hafta geri planda kalmak isteyebilirsiniz. Finansal anlamda büyük bir kazanç sağlamanız mümkün ama riske girmeniz elinizdeki paranın da gitmesine sebep olabilir dengede kalmalısınız. Eşiniz ile çocuklar için yada birlikte alacağınız karar yada orak payda da buluşmak zor olacaktır. Yurt dışı işlerinizde yeni gelişmeler yada yeni bir eğitime başlıyorsunuz bu sizi olumlu motive edecek.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Arkadaş çevreniz genişliyor ve büyük destek ve yardımlar alacağınız bir dönem başlıyor. Para kaynaklarınız da artış var risk almaktan kaçınmanızı tavsiye ederim. Konuşmalarınız ile kendinizi göstermeye başlayacaksınız. Etrafınızdaki bazı gizlenen olayların ortaya çıkması sizin yeni kararlar vermenizi sağlayacak. Giderlerinizin arttığı bir dönem gelir gider dengesi için dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Kariyer ve statünüzü değiştirmeye geliyor. Kariyerinizde daha başarılı bir dönem sizi beklerken bekarsanız evlilik için adım atmaya hazırlanabilirsiniz. Bu hafta rüyalarınız aktif olacak. Güç çekişmelerinden ve kariyerinizde kendinizi riske atacak fevri davranışlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz düşmelere, kazalara, tansiyon, kalp sağlığınıza özen göstermenizi tavsiye ederim.

Başak ve Yükselen Başaklar: Yurt dışı, ticaret, eğitim, davalar ve boşanmış bir yükselen Başaksanız 2. Evliliğinizi yapabilirsiniz. Aile büyüklerinden birinin sağlık sorunun nüksetmesi sizin de sağlığınızı etkileyebilir. İş hayatınızda bu hafta sıkıntı olabilir, şartları çok zorlamayın akışta kalmanızı tavsiye ederim. Enerjiniz düşük olabilir kendinize dönmenizi içinizdeki yıldızı keşfetmeniz size iyileştirecektir.

Terazi ve Yükselen Terazi: Ortaklı (miras, nafaka) kazançlar ve eşinizin parası yönünde destekliyor. Taşınma güdünüz çok yüksek daha önce hayata geçirmek istediğiniz bir projenizi hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Ailede güç savaşları olabilir. İkili ilişkilerinizden yara aldığınız bir dönem, bu durum geçici olduğunu unutmayın iletişim dilinizi değiştirmenizi tavsiye ederim. Yeni bir borcun altına girmeden önce iyi düşünmelisiniz.

Akrep ve Yükselen Akrep: Tüm ilişkileriniz de ve evliliğinizde iyileştirme getiriyor. Yeni kararlar vereceğiniz bir dönem olacak. Bekarsanız hayatınıza yeni birini alabilirsiniz. Ev aile yuva konularında bazı sorunlar ve sıkıntılı bir döneme gireceksiniz. Akrabalardan gelecek haberler canınızı sıkabilir. Kendinizi işinize vermenizi kendinize dönmenizi tavsiye ederim. Finansal anlamda yüzünüzün güldüğü bir dönem olacak. Bütçenizi ayarlamanızı gereksiz harcamalara girmemeniz önemli bu hafta olduğunu hatırlatmak isterim.

Yay ve Yükselen Yaylar: Gündelik ve iş hayatınız değişiyor daha yoğun bir döneme giriyorsunuz aynı zaman da kronik rahatsızlıklarınız var ise doktor kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Yapacağınız bir seyahat ertelenebilir. Bu hafta işleriniz bozulabilir bu iş hayatınızda bir değişikliğe gideceksiniz, yeni bir işe başlama yada iş başvurularınızın artmaya başladığı bir hafta olacak. Spora başlamak için güzel bir dönem bu dönemde tanışacağınız kişilerin enerjileri size iyi gelecek. İkili ilişkileriniz de krizli bir hafta acele karar almamanızı tavsiye ederim.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Her konuda şans sizinle. Yeni bir sosyal statünüzde terfi, evlilik, emeklilik yada yeni bir bebek ile müjdelenecek. Finansal anlamda daha yanılabileceğiniz bir hafta, doğru karar vermekte zorluk çekebilirsiniz. İlişkilerinize güç savaşına girebilirsiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmelisiniz stresten uzak durmalısınız, küçük bir operasyon geçirebilir yada bir yakınınız dan ameliyat haberi alabilirsiniz.

Kova ve Yükselen Kovalar: Aile ve yuva konularından destek alıyorsunuz. Bu sene ev alma taşınma veya evinizde değişiklikler yapmanız için uygun bir döneme giriyorsunuz. İlişkilerinizde güç savaşları marsın aslan burcuna girmesi ile başlıyor dengede kalmanızı tavsiye ederim. Bu hafta çok iletişim olarak aktif olacaksınız, aile bireyleri ile iletişim düzeliyor. Baba yada eril enerjinin hayatının zorlanması sizi de etkileyecek iletişim dilinizi doğru kullanmanız gerekiyor. Enerjiniz ilişkinizde olacak özgürlük ihtiyacınız artıyor. Öfkenizi kontrol almanızı tavsiye ederim geçici bir dönem olduğunu unutmayın.

Balık ve Yükselen Balıklar: Kardeşlerinizden, arkadaşlarınız dan gelecek destekleri alacağınız, yeni seyahatler için kapılarını açıyor. Kendiniz ile ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bu hafta işiniz ile ilgili zorlandığınız bir hafta olacak. Dijital ve eğitim konularında atacağınız adımlar bu hafta etkili olacak. Yoğun bir tempoya giriyorsunuz sırt ve boyun ağrıları, ateşli hatalıklara dikkat edin bağışıklığınızı yüksek tutmanızı tavsiye ederim.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze Ersöyler

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