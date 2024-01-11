Türkiye'nin Eğitimde Yapay Zeka Devrimi: ÖSYM'den Yeni Adımlar

Türkiye'nin eğitim alanında dijitalleşme adımları, ÖSYM'nin yapay zeka kullanımı ile yeni bir boyuta taşınıyor. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'nin sınav süreçlerinde yapay zekayı nasıl kullanacağını detaylandıran bir açıklama yaptı.

Yapay Zekanın Sınav Süreçlerindeki Rolü

Ersoy'a göre, ÖSYM, yapay zekayı sınav sorularının hazırlanmasından sınav süreçlerinin yönetilmesine kadar geniş bir alanda kullanmayı planlıyor. Bu gelişme, Türkiye'nin eğitim ve ölçme-değerlendirme sistemlerinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu'nun Yeni Yönelimi

ÖSYM'nin Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu, yapay zeka alanında uzmanları bünyesinde barındırarak, eğitimde dijital dönüşümü desteklemeyi amaçlıyor. Ersoy'un belirttiğine göre, bu kurul yapay zeka konusunda önemli kararlar alarak, eğitimde yenilikçi adımlar atacak.

Dil Sınavlarında Yapay Zekanın Kullanımı

Ersoy, yapay zekanın özellikle dil sınavlarında kullanılacağını vurguladı. Bu, dil öğrenme ve değerlendirme süreçlerinde yapay zekanın önemli bir rol oynayacağı anlamına geliyor. Doğal dil işleme ve makine öğrenmesi teknolojileri, dil sınavlarında verimliliği artıracak.

İnsan ve Yapay Zeka İş Birliği

Yapay zekanın kullanımı, insan faktörünü tamamen ortadan kaldırmayacak. Ersoy, yapay zekanın ürettiği soruların insan uzmanlar tarafından değerlendirileceğini belirtiyor. Bu yaklaşım, yapay zekanın eğitimde kullanımının sadece bir araç olduğunu ve insan denetiminin devam edeceğini gösteriyor.

Sınav Süreçlerinde Yapay Zeka Kullanımı

Sınav süreçlerinin optimizasyonunda da yapay zekanın kullanılacağına değinen Ersoy, bu teknolojinin sınavların daha verimli ve etkin bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Adayların okullara atanması, öğretmen ve sınav görevlilerinin görevlendirilmesi gibi süreçlerde yapay zekadan yararlanılacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy, yapay zeka kullanımı ile eğitimde dijital dönüşümü sağlamayı hedefliyor. Bu, Türkiye'nin eğitim sistemini modernize etme ve sınav süreçlerini iyileştirme yolunda atılan önemli bir adım olarak görülüyor. Yapay zeka, eğitimde verimliliği ve etkinliği artırırken, insan faktörünün de önemini koruyacak şekilde kullanılacak.