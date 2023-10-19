Yurtdışında eğitim çok kolay!

Yurtdışında eğitim ve yaşamın kapılarını açan iş, eğitim ve göçmenlik konusunda dünyanın en bilinen İngilizce dil yeterliliği sınavı IELTS’in 90’a aşkın ülkede resmi ortağı olan British Council, IELTS testi ile ilgili en çok sorulan 10 soruyu ve merak edilenleri adaylar için bir araya getirdi. IELTS testinin ne sıklıkla alınabildiğinden adayların sınav günü yanlarında neler getirebileceğine, engelli adaylar için testlerin nasıl düzenlenebileceğinden IELTS test sonucunun ne kadar süre geçerli olduğuna kadar birçok soru, British Council uzmanları tarafından cevaplandırıldı.

Öğrenciler, yurtdışında çalışmak isteyenler ve profesyonellerin, eğitim, göç ve mesleki akreditasyon için tercih ettiği IELTS testi, British Council tarafından İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Erzurum, Kayseri, Eskişehir, Karaman, Gaziantep, Mersin ve Muğla’daki sınav merkezlerinde veriliyor.