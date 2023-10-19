Yurtdışında eğitim çok kolay!
Yurtdışında eğitim ve yaşamın kapılarını açan iş, eğitim ve göçmenlik konusunda dünyanın en bilinen İngilizce dil yeterliliği sınavı IELTS’in 90’a aşkın ülkede resmi ortağı olan British Council, IELTS testi ile ilgili en çok sorulan 10 soruyu ve merak edilenleri adaylar için bir araya getirdi. IELTS testinin ne sıklıkla alınabildiğinden adayların sınav günü yanlarında neler getirebileceğine, engelli adaylar için testlerin nasıl düzenlenebileceğinden IELTS test sonucunun ne kadar süre geçerli olduğuna kadar birçok soru, British Council uzmanları tarafından cevaplandırıldı.
Öğrenciler, yurtdışında çalışmak isteyenler ve profesyonellerin, eğitim, göç ve mesleki akreditasyon için tercih ettiği IELTS testi, British Council tarafından İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Erzurum, Kayseri, Eskişehir, Karaman, Gaziantep, Mersin ve Muğla’daki sınav merkezlerinde veriliyor.
- IELTS testine ne sıklıkla girilebilir? Adaylar, IELTS testine istediği kadar başvurabilir, teste girebilir ve istenilen test sonucunu kullanabilir. Tekrar teste girecek adayların, öncesinde ek hazırlık yapabilmeleri için British Council’ın ücretsiz hazırlık kaynaklarından faydalanması tavsiye ediliyor.
- Akademik ve Genel Eğitim modülleri arasındaki fark nedir? IELTS testi, Akademik ve Genel Eğitim olmak üzere iki modülden oluşuyor. Akademik test, İngilizce yeterliliği gerektiren programları almak isteyen adaylar için uygulanırken, Genel Eğitim modülü ise İngilizce konuşulan bir ülkede iş deneyimi, eğitim programları veya göçmenlik amacıyla kullanmak isteyen adaylar içindir. Başvurulan kurumun hangi testi kabul ettiğini öğrenmek için web sitesine göz atılabilir.
- IELTS testini hangi kurumlar kabul ediyor? Dünya çapında IELTS, aralarında devlet, akademik ve istihdam kurumlarının da yer aldığı 11 binden fazla kurum ve kuruluş tarafından kabul ediliyor. IELTS aynı zamanda, göçmenlik için İngilizce yeterliliğini şart koşan ülkelerce de kabul edilen bir İngilizce dil sınavıdır.
- Engelli adaylara nasıl bir IELTS testi düzenlenebilir? British Council test merkezleri, engelli adayların özel ihtiyaçlarını karşılamak ve adayların ideal koşullarda testi alabilmeleri için her türlü çabayı gösteriyor. Adayların özel bir ihtiyacı olması durumunda, kayıt sırasında kendilerine uygun özel düzenlemeleri seçebilirler. Katılımcıların sınav merkezine gelmeleri, soruları anlamaları ve yanıtlarını vermeleri için özel koşulların ve gerekliliklerin yerine getirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır. Özel düzenlemelerle sınava katılmak için web sitesinde daha detaylı bilgiye ulaşılabilir.
- 18 yaşının altındaki bireylerin teste kaydı nasıl yapılabilir? 18 yaşından küçük adayların IELTS testine kayıtları, ebeveynleri veya vasileri tarafından yapılabilir. Ebeveyn veya vasiler sisteme kaydolarak, testi çocuğu için ayırttıklarını belirten seçeneği seçebilirler. Ardından sınava girecek adayın kişisel bilgileri sisteme girilerek kayıt tamamlanır. Kayıt için daha detaylı bilgiye web sitesinden ulaşılabilir.
- Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı olmayan adaylar sınava nasıl kaydolabilir? T.C. kimlik belgesine sahip olmayan adaylar geçerli bir pasaportla kaydolabilirler.
- IELTS testi bir günde mi tamamlanıyor? IELTS testinde, Dinleme, Okuma ve Yazma bölümleri artarda ara vermeden uygulanıyor. Konuşma bölümü ise sınavın diğer bölümleri ile aynı gün olabileceği gibi önceki veya sonraki üç gün içerisinde de organize edilebilir.
- Test sırasında adaylar yanlarına ne alabilirler? IELTS testine adaylar, yanlarında sadece T.C. kimlik kartı/pasaport, kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi getirebilirler. Diğer tüm kişisel eşyalar, sınav odası dışında bırakılır. Cep telefonu, elektronik cihaz ve akıllı kol saatleri sınav alanına kabul edilmez ve üzerinde taşıyan adayların testi geçersiz sayılır.
- Sınavı iptal etmek veya ertelemek mümkün mü? Hastalık veya farklı bir sebepten teste girilemezse ne olur? Sınav tarihinden beş hafta önce bilgi veren adayların sınavları, hiçbir kesinti olmadan ertelenebilir veya para iadesi alarak iptal edilebilir. Sınava beş haftadan az süre kala iptal edilen veya ertelenen kayıtlarda, tıbbi bir gerekçe olması durumunda geçerli bir belge gösterildiği takdirde yüzde 25 kesintiyle ödeme geri alınabilir. Önceden bilgi vermeyen ve sınav günü sınava giremeyen adaylara herhangi bir ücret iadesi sağlanamaz.
- IELTS sonucu ne kadar süreyle geçerli sayılır? IELTS sınav sonuç belgesi iki yıl süreyle geçerlidir. Adaylar istedikleri kadar sınava girebilir ve istenen sonucu kullanabilirler. Sonuç belgesini kaybeden adaylar, yeni belge sağlanması için British Council ile iletişime geçebilir.