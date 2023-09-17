Vodaone ve Dersigo, YKS ve LGS’ye Hazırlanan Öğrencilere Dijital Eğitim Platformu ile Destek Veriyor

Yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcını kutlayan Vodafone, Dersigo işbirliğiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrencilere yönelik dijital bir eğitim platformu sunuyor. Platform, öğrencilere eğitim takviyeleri ve soru çözümleri için hızlı ve hesaplı erişim sağlıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Bu öğrencilerimiz ve aileleri için sınavlara hazırlık ve en iyi eğitim kurumlarına yerleşmek çok önemli. Yeni eğitim-öğretim yılında Dersigo ile birlikte her öğrencinin kaliteli eğitime kolaylıkla ve uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.

YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler, Vodafone Yanımda uygulaması veya vodafone.com.tr üzerinden YKS, LGS Soru Havuzu ve LGS Tek Ders'e ayda sadece 79 TL, YKS Tek Ders’e ise ayda sadece 99 TL’ye abone olabiliyorlar.

Platform, Yapay Zeka destekli ve oyunlaştırılmış bir yapıya sahip. Öğrencilerin seviyeleri belirlenerek, MetaLig’lere yerleştiriliyor. Görevleri tamamlayan öğrenciler, puan ve elmas kazanarak üst liglere çıkabiliyorlar. Öğrenciler, kazandıkları elmasları yardım projelerine veya kendilerini ödüllendirmek için kullanabiliyorlar.

Bu girişim, Türkiye’deki öğrencilerin özel destek eğitimlerine ulaşma oranını artırmayı ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor.