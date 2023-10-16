Türk Eğitim Vakfı’nda üstün başarı sanat bursu için başvurular başladı!

nda artırdığı burslar için başvurular, HYPERLINK "https://www.tev.org.tr/"tev.org.tr adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilebiliyor. Üstün Başarı Sanat Bursu için TEV’e son başvuru tarihi 6 Kasım 2023.

56 yıldır eğitimde fırsat eşitliği için çalışan Türk Eğitim Vakfı (TEV), cumhuriyetimizin 100. yılında da gençlerin eğitim yolculuğunu aydınlatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 40 bin burs başvurusu alan TEV’e eylül ayı başından bu yana, ağırlıklı olarak lisans öğrencileri tarafından olmak üzere toplamda 107 bini aşkın başvuru geldi. 2023-24 akademik yılı için meslek lisesi, lisans, yüksek lisans, doktora ve üstün başarı burslarıyla ilgili başvuru süreçlerini tamamlayan TEV’in üstün başarı sanat bursuna ise 16 Ekim-6 Kasım 2023 tarihleri arasında başvurulabiliyor.

TEV üstün başarı sanat bursu başvuru kriterleri arasında; öğrencilerin konservatuvarların ve güzel sanatlar fakültelerinin piyano, arp, gitar, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar, şan, tasarım, dijital sanatlar, plastik sanatlar (resim, heykel, grafik, yazı sanatı, seramik) bölümlerinde öğrenim görmesi, 2. sınıfa başarı ile geçmiş olması, 4,00 üzerinden en az 3,00 not ortalamasına sahip olması yer alıyor.

Türk Eğitim Vakfı’nın, tamamı çevrimiçi olarak gerçekleştirilen burs başvuru süreçleri ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiler HYPERLINK "https://www.tev.org.tr/burs/tr/10/TEV-Ustun-Basari-Sanat-Burslari" tev.org.tr adresinden öğrenilebilir.

2023-24 BURS KARARLARI

TEV’in yeni dönemde vereceği aylık burs destekleri meslek lisesi için 1.100 TL, eğitim-yükseköğretim için 2.500 TL olarak belirlendi. 2023-24 akademik yılında ayrıca TEV’in yüksek lisans bursu 3.750 TL, üstün başarı bursu 5.000 TL, doktora bursu 5.000 TL oldu. Önceki yılın iki katına çıkarılan ek burs ödemeleri ise yemek ek bursu için 700 TL, erişim-ulaşım ek bursu için 300 TL, kitap-kırtasiye ek bursu için