Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi Nasuh Mahruki’yi ağırladı

Benzersiz öğrencilerin benzersiz okulu TEVİTÖL, 2023-2024 eğitim yılında, öğrencilerini alanında uzman isimlerle, ilham kaynağı rol modellerle buluşturmak ve ufuk açan sohbetlere ev sahipliği yapmak amacıyla her çarşamba günü düzenlenen TEVİTalks söyleşilerini hayata geçirdi.

4 Ekim 2023 Çarşamba günü TEVİTalks’un konuğu Everest Dağı'na tırmanmayı başaran ilk Türk dağcı, AKUT’un kurucusu, yazar ve fotoğrafçı Nasuh Mahruki oldu. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı söyleşide Kendi Everest’inize Tırmanın: Hayatın İçinde Kendi Yerinizi Arayın adlı kişisel gelişim kitabının sunumunu yaptı. Kişinin kendi potansiyeline ulaşabilmesi için sahip olması gereken özellikler, bu özelliklerin nasıl kazanılabileceği gibi, kitabında da odaklandığı önemli soruların cevaplarını anlatan Mahruki, sunum sonunda öğrencilerin sorularını da yanıtladı ve 11. sınıf öğrenciler için kitabını isme özel imzaladı.

Türkiye’nin dört bir yanından üstün başarılı, akademik potansiyeli yüksek öğrencileri uluslararası geçerliliği olan bireysel özel yetenek değerlendirmesiyle seçen Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL), öğrencilerine üst düzey bir eğitim veriyor. Öğrencilerine kazandırdığı çağdaş akademik ve kültürel birikimle onları hem Türkiye’nin ve dünyanın en iyi üniversitelerine hazırlamayı hem de geleceği parlak dünya vatandaşları ve sosyal etki yaratan öncüler olarak yetiştirmeyi hedefleyen TEVİTÖL, bunu gerçekleştirirken maddi imkânı olmayan öğrenciler için de fırsat eşitliği yaratmayı amaçlıyor. TEVİTÖL’ün öğrencileri, daha küçük yaşlarında hem dünyada hem de ülkemizde eşine az rastlanır başarılara imza atarak isimlerini duyuruyor ve dünyanın en prestijli üniversitelerinin de dikkatini çekiyorlar.

40’tan fazla kulüp ve etkinlikle öğrencilere, kendi ilgi alanlarına göre ders dışı aktivitelerde yer alma imkânı da sunan TEVİTÖL, aynı zamanda öğrencilerin bilimsel anlayışı tanımalarına, kültürel ve sanatsal faaliyetler konusunda bilinçli birer katılımcı olmalarına olanak sağlayan etkinlikler gerçekleştiriyor.