PTT Kargom Nerede? Hangi Şubede? Sorgulama ve Öğrenme
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PTT Kargom Nerede? PTT Kargom Hangi Şubede? PTT Kargo Takip, PTT Gönderi Takip, PTT Kargom Nerede E-Devlet, PTT Kargom Nerede Canlı Takip tüm ayrıntıları sizin için araştırdık.
PTT Kargom Nerede? PTT Kargom Hangi Şubede? PTT Kargo Takip, PTT Gönderi Takip, PTT Kargom Nerede E-Devlet, PTT Kargom Nerede Canlı Takip tüm ayrıntıları sizin için araştırdık.
1. PTT Resmi Web Sitesi:
- PTT'nin resmi web sitesine (https://www.ptt.gov.tr/) gidin.
2. Kargo Sorgulama:
- Ana sayfada yer alan "Hizmetler" veya "Kargo Hizmetleri" gibi bir sekme üzerinden "Kargo Sorgulama" seçeneğine tıklayın.
3. Kargo Takip Numarası Girme:
- Açılan sayfada, size verilen kargo takip numarasını ilgili boşluğa girin.
4. Sorgula veya Öğren Butonuna Tıkla:
- Kargo takip numarasını girdikten sonra "Sorgula" veya "Öğren" gibi bir butona tıklayarak kargonuzun durumunu öğrenin.
5. Kargo Bilgileri ve Şube Adresi:
- Kargonuzun güncel durumu ve bulunduğu şube bilgileri ekranda görüntülenecektir. Hangi şubede olduğunu ve teslim alabileceğiniz adres bilgilerini öğrenebilirsiniz.
Kaynak:
Eğitim