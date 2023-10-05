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PTT Kargom Nerede? Hangi Şubede? Sorgulama ve Öğrenme

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PTT Kargom Nerede? Hangi Şubede? Sorgulama ve Öğrenme
PTT Kargom Nerede? PTT Kargom Hangi Şubede? PTT Kargo Takip, PTT Gönderi Takip, PTT Kargom Nerede E-Devlet, PTT Kargom Nerede Canlı Takip tüm ayrıntıları sizin için araştırdık.

PTT Kargom Nerede? PTT Kargom Hangi Şubede? PTT Kargo Takip, PTT Gönderi Takip, PTT Kargom Nerede E-Devlet, PTT Kargom Nerede Canlı Takip tüm ayrıntıları sizin için araştırdık.

1. PTT Resmi Web Sitesi:

2. Kargo Sorgulama:

  • Ana sayfada yer alan "Hizmetler" veya "Kargo Hizmetleri" gibi bir sekme üzerinden "Kargo Sorgulama" seçeneğine tıklayın.

3. Kargo Takip Numarası Girme:

  • Açılan sayfada, size verilen kargo takip numarasını ilgili boşluğa girin.

4. Sorgula veya Öğren Butonuna Tıkla:

  • Kargo takip numarasını girdikten sonra "Sorgula" veya "Öğren" gibi bir butona tıklayarak kargonuzun durumunu öğrenin.

5. Kargo Bilgileri ve Şube Adresi:

  • Kargonuzun güncel durumu ve bulunduğu şube bilgileri ekranda görüntülenecektir. Hangi şubede olduğunu ve teslim alabileceğiniz adres bilgilerini öğrenebilirsiniz.

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