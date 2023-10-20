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Okullarda Gazze'deki saldırılarda ölen çocuklar için saygı duruşunda bulunuldu

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Okullarda Gazze'deki saldırılarda ölen çocuklar için saygı duruşunda bulunuldu
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için Türkiye genelindeki okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ülke genelindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarındaki bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması kararı aldı.

Karar uyarınca bugün okullarda düzenlenen bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen yazıda, İsrail tarafından sivillere yönelik saldırılar sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla ülkede 3 gün süreyle milli yas ilan edildiği hatırlatılmış, kadınlar ve masum çocuklar ile tedavi gören yaralılara uygulanan şiddetin tüm insanlığın vicdanını yaraladığına vurgu yapılmıştı.

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