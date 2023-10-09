MEB, ortaokul ve liselerde yapılacak yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçığı yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), resmi ve özel ortaokul ile liselerde okul genelinde yapılacak yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Yürürlüğe 9 Eylül 2023'te giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilecek yazılı sınavlar öncesinde örnek konu soru dağılım tabloları hazırlanıp okullara duyurulmuştu.

Bakanlığın internet sitesinden bu kez okullarda öğretmenler tarafından uygulanacak ortak yazılı sınav ve birden fazla şubede okutulmadığı için ortak yapılamayacak sınavlara yönelik daha önce yayımlanan konu soru dağılım tablolarına uygun örnek soru kitapçıkları ve açıklamalar yayımlandı.

Buna göre, sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tabloları uyarınca söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.

Yayımlanan örnek soru kitapçıkları öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor.

Tablo açıklamaları ve örnek soru kitapçıklarına https://odsgm.meb.gov.tr/ sayfasından ulaşılabilecek.