KYK yurt başvuru sonuçları 2023: KYK yurt yedek ne demek?

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt sonuçları son dakika açıklandı. Yaşadıkları şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler 28 Ağustos 2 Eylül arasında başvurularını tamamlamış sonuçları bekliyordu. Başvuruların oldukça yoğun olduğu devlet yurtlarına yerleşemeyip yedekte kalan öğrenciler KYK yurt yedek sırası nasıl öğrenilir, ne demek? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir sorularına yanıt aramaya başladı.

KYK YURT YEDEK SIRASI NE DEMEK?

KYK yurt başvurularının değerlendirilmesinde, adayların maddi durumu başta olmak üzere çeşitli kriterler ele alınıyor. Bu değerlendirme sonucunda asil sıra ve yedek sıra belirleniyor.

Asil sıradaki adaylar doğrudan kayıt yaptırma hakkı elde ederken yedek sırada bulunan öğrencilerin sıranın kendine gelmesini beklemesi gerekiyor. Yurttan ayrılan kişiler ya da kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler olduğunda yedek sıradaki öğrenciler sırasıyla yurtlara yerleştiriliyor.

KYK YEDEK SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.