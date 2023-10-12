KYK Burs ve Kredi Başvuruları Açıldı! KYK Burs Başvuruları Nasıl Yapılır? İşte Adım Adım Rehber!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, eğitimlerine destek olmak isteyen milyonlarca öğrenci için KYK burs ve kredi başvurularını e-Devlet üzerinden açtı. 2023-2024 dönemi için başvuruları nasıl yapabileceğinizi merak ediyor musunuz? Kimler bu burslardan yararlanabilir? İşte yanıtları:

2023 Tarihli KYK Burs ve Kredi Başvurularının Detayları

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın son duyurusuyla, 12-19 Ekim 2023 tarihlerinde KYK burs ve kredi başvuruları alınmaya başlandı. İlk kez bir yükseköğretim programına başlayacaklar, mevcut öğrenciler veya yurt dışında eğitim gören Türk vatandaşları başvuru yapabileceklerdir.

E-Devlet'te kayıtlı olan öğrenim bilgilerine göre başvurular kabul edilecektir. Öğrencilerin okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, eğer hatalı bilgiler varsa, üniversitelerinin öğrenci işleri ile iletişime geçerek düzeltmelerini sağlamaları gerekmektedir.

Başvuru Esnasında Bilgi Teyiti

Başvuru sırasında, öğrencinin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna dair beyanları, kamu kurumları aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecektir. Mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsis edilecektir. Ancak yanıltıcı beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

KYK Burs Başvuru Süreci Nedir?

Öğrencilerin KYK burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden, her yıl belirlenen tarihlerde alınmaktadır. E-Devlet şifresi olmayanların PTT şubelerinden şifre almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birini kullanmaları gerekiyor.

Başvuru aşamasında, ekonomik ve sosyal duruma dair bilgiler istenir. Bu bilgiler kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılıp teyit edilir. Değerlendirme sonucunda belirli sayıda öğrenciye burs tahsis edilirken, durumu uygun olan diğer öğrencilere öğrenim kredisi sağlanır.

KYK Burslarından Kimler Yararlanabilir?

KYK burs veya kredi başvuruları için belirlenen kriterlere göre;

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri,

İki yıllık okul mezunlarından, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavıyla ara vermeden kayıt olanlar,

ÖSYM sınav sonuçlarına göre ilk 100'e girenler,

Amatör milli sporcu olanlar burs alabilirler.

Ancak bir öğrenci aynı anda hem burs hem de kredi alamaz.

Öncelikli Burs Alacak Öğrenci Grupları

Bazı öğrenci grupları, KYK burslarından öncelikli olarak yararlanma hakkına sahiptir. Bu gruplar şehit ve gazi çocukları, belirli engel oranına sahip olanlar, anne-baba vefat etmiş olanlar, Darüşşafaka Lisesi mezunları ve Amatör milli sporcuları içermektedir.

KYK Bursunun Kesilme Sebepleri

KYK bursunun kesilmesinin bazı nedenleri bulunmaktadır. Başarısızlık, öğrencinin okuldan ayrılması, disiplin cezaları, öğrencinin bursla ilgili yanıltıcı bilgi vermesi gibi durumlar bursun kesilmesine neden olabilir.