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İlim Yayma Vakfı'ndan Öğrencilere 10.000 TL'ye kadar destek

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İlim Yayma Vakfı'ndan Öğrencilere 10.000 TL'ye kadar destek
İlim Yayma Vakfı lisansüstü seviyesinde öğrenim gören öğrencilere eğitim desteğini sürdürmeye devam ediyor. 2023-2024 döneminde öğrencilerin alacağı burs miktarları belirlendi. Buna göre Yüksek Lisans Burs miktarı 4.000 TL, Doktora Burs miktarı 6.000 TL, Doktora Özel Araştırma Bursu miktarı 10.000 TL olarak belirlendi.

İlim Yayma Vakfı lisansüstü seviyesinde öğrenim gören öğrencilere burs imkânı sunuyor. Vakfın verdiği burslar, yüksek lisans, doktora ve doktora özel araştırma bursu olmak üzere üç kategoride değerlendiriliyor. Bu burslar, ülkemizin stratejik amaçlarına katkıda bulunacak mühendislik, sağlık, doğa ve sosyal bilimlerden çeşitli ihtisas alanlarında çalışma yürüten başarılı araştırmacıları desteklemeyi amaçlıyor.

1973'ten beri on binlerce öğrenciye burs veren İlim Yayma Vakfı, yüksek lisans ve doktora öğrenimi boyunca öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak adına akademik rehberlik desteği de sağlıyor. Adaylar, Genel Not Ortalaması, Dil Puanı, ALES gibi kriterlere göre ön elemeye tabi tutulurken başarılı bulunanlar vakıf tarafından mülakata davet edilecek.

Yüksek Lisans Öğrencilerine 4.000 Tl Burs

Yüksek lisans bursu, Türkiye’deki üniversitelerde tezli yüksek lisans programına kayıtlı olan öğrencilere veriliyor. Burs miktarı 2023-2024 döneminde aylık 4.000 TL olup süresi 12 ay. Başvuru dönemi 15 Eylül – 29 Eylül 2023 tarihleri arasındaki süreyi kapsıyor.

Doktora Öğrencilerine 6.000 TL Burs İmkânı

Doktora bursu, Türkiye’deki üniversitelerde doktora programına kayıtlı olan öğrencilere veriliyor. Burs miktarı 2023-2024 döneminde aylık 6.000 TL olup süresi 12 ay. Başvuru dönemi 15 Eylül – 29 Eylül 2023 arasında.

Doktora Özel Araştırma Bursu Miktarı 10.000 TL’ye Yükseldi

Doktora Özel Araştırma Bursu, doktora eğitimini Türkiye’deki üniversitelerde sürdüren (uluslararası öğrenciler de dahil), yeterlilik aşamasını geçmiş ve doktora tez konusu enstitü tarafından onaylanmış adaylara veriliyor. Burs miktarı 2023-2024 döneminde aylık 10.000 TL olup süresi 12 ay. Başvuru dönemi 25 Eylül 2023 tarihinde sonra eriyor.

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