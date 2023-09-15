Üsküdar Üniversitesi SHMYO Müdürü Prof. Dr. Mesut Karahan, sağlık sektöründe istihdam olanağının her zaman devam etiğini ifade ederek, özellikle bu sektörde önemli bir alanı dolduran önlisans programlarından mezun sağlık teknikerlerinin sektörde bir işe sahip olma oranlarının farklı alanlara kıyasla oldukça fazla olduğunu söyledi.

36 program ile öğrenciler sektöre hazırlanıyor

Prof. Dr. Karahan, teması ‘sağlık’ olan Üsküdar Üniversitesinin bu alandaki tecrübesi ile öğrencileri istihdam olanağı yüksek olan sektöre hazır hale getirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

“SHMYO olarak 36 program ile Türkiye’nin en kapsamlı SHMYO’larının başında geliyoruz. Öğrencilerimiz, programlarımızdan uluslararası standartlarda oluşturulan müfredatlarda alınan dersler ve güncel teknolojiye sahip laboratuvarlarımızda uygulama imkanları ile mezun oluyorlar. Ülke olarak dünyada öncü olduğumuz sağlık hizmetlerindeki kaliteye nitelikli sağlık profesyoneli olan mezun teknikerlerimiz ile katkı sunmaya her dönem önem veriyoruz.”

Sivil savunma arama ve kurtarma alanında kamu ve özelde iş imkânı…

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan programlar içerisinde farklı iş tanımlarına sahip programların yer aldığını belirten Prof. Dr. Mesut Karahan, bunlardan birinin Acil Durum ve Afet Yönetimi programı olduğunu söyledi. Karahan şöyle devam etti:

“Son dönemlerde yakinen şahit olduğumuz çeşitli afetler yaşamaktayız. Ülke olarak tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi de bu vesile ile iletmek isterim. Farklı afet türlerinde örneğin deprem, sel, çığ, heyelan gibi afetlerin öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri almak çok önemli. Sonrasında afet olması durumunda ise koordinasyon süreci çok kıymetli. Dolayısı ile her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye, mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile kapsamlı donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci mezunlar yetiştiriyoruz. Bu mezunlarımızın son dönemde sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde başta olmak üzere pek çok kamu ve özel alanda istihdam edilme olanakları bulunuyor.”

Özel ve devlet hastanelerin ameliyathane ünitelerinde istihdam olanağı…

Ameliyathane Hizmetleri programından mezun öğrencilerin özel ve devlet hastanelerinin ameliyathane ünitelerinde yoğun bir şekilde istihdam edildiğini kaydeden Prof. Dr. Karahan, şu bilgileri verdi:

“Bu programdan mezun olanlar, ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemeleri hazırlayan, cerrahi işlem esnasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe gerekirse yardım eden ve sonrasında ekipmanların sterilizasyonunu sağlayarak yeni bir ameliyat sürecine hazırlayan yardımcı cerrahi sağlık personeli olarak görev alırlar. Dolayısı ile birçok hastanelerde istihdam edilme olanağı yüksektir.”

Çevre sağlığı mezunları ne iş yapar?

Prof. Dr. Karahan, Çevre Sağlığı Programı hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

“Çevre Sağlığı programından mezun öğrencilerimiz doğal kaynakların verimliliklerinin korunması, çevrenin insan sağlığına ve refahına uygun bir biçimde düzenlenmesi konularında çevre mühendisine yardımcı olarak çalışan kişilerdir. Çevre Bakanlığına bağlı çeşitli birimlerde, belediyelerde, SEKA, Perkim, İGDAŞ gibi bazı kurum ve kuruluşlarda istihdam edilme olanakları mevcuttur.”

Ön lisans mezunları çok avantajlı…

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programını başarı ile bitiren öğrenciler için de çok önemli çalışma alanları bulunduğunu belirten Prof. Dr. Karahan, şöyle devam etti:

“Çalışma alanları ise sağlık sektöründe çok önemli ve geniş bir alana sahip. Ayrıca programın 4 yıllık bir bölümü olmaması sebebi ile de mezun olan teknikerlerimizin sahada görev alma sorumlulukları da önem arz eder. Hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler (Röntgen), Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Mamografi gibi birimlerde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanması ve uygulanmasında ve Nükleer Tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde Tıbbi Görüntüleme Teknikleri mezunu öğrencilerimizin çalışma alanları bulunur.”

12-17 Eylül ek yerleştirme döneminin bir fırsat olduğu ve henüz bir programa yerleşememiş adayların bu süreci iyi değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Karahan, sağlık alanında çalışmak isteyen, bu alana hevesli ve kendini devamlı geliştirmek isteyen tüm aday öğrencilerin bu programları iyi inceleyerek tercihte bulunmasının gelecekleri açısından önemli olduğunu işaret ederek, sözlerini tamamladı.

Karahan, adayların bu tarihler arasında SHMYO ziyaret ederek ilgili program hocalarıyla görüşme sağlayıp, tüm bilgileri edinebileceğini de belirtti.