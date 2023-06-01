Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Kanadalı smaçör Alexa Gray'i kadrosuna dahil etti.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Pomi Casalmaggiore, Busto Arsizio ve Imoco Volley Conegliano gibi takımların formasını da giyen 28 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Alexa, hücum gücümüzü üst noktalara çekerek, ihtiyacımız olan file üstü hakimiyetini sahada sergileyecek bir oyuncu. Pozitif karakteri ve uzun yıllar milli takımda ve yurt dışında edindiği tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz."

Kanadalı oyuncu da transferle ilgili "Türkiye'de ilk kez forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Ülke hakkında çok güzel şeyler duydum ve ligin en iyi takımlarından biriyle sezona başlamak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. (AA)