Netanyahu karşıtı İsrailliler, Başbakan'ın "bir an önce" istifa etmesini istiyor

İsrail ordusunun bir kısmını işgal ettiği, ablukayı sıkılaştırdığı ve aralıksız saldırıyla insani krizin derinleştiği Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesinin ardından İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası için çağrılar yapmaya devam etti.

Batı Kudüs'teki Netanyahu'nun konutu yakınlarında Başbakan'ın istifası çağrısıyla düzenlenen protesto gösterisine katılan İsrailliler, AA mikrofonuna konuştu.

Sivil toplum kuruluşunda çalışan ve Netanyahu'ya hitaben "Felaket baştan başlar, artık istifa etmelisin" yazılı pankart taşıyan Karen Saar (49), Netanyahu'nun İsrail'de "rejim değişikliği yapma" girişimi ve yolsuzluğuna karşı protestoya katıldığını söyledi.

Yıl boyunca Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı "rejim değişikliği ve İsrail'i içeriden yıkma girişimine karşı" gösteri yaptıklarını dile getiren Saar, "Bu gösterideyse böylesine bir felaketin ardından iktidarda kalamayacağını söylüyoruz. Netanyahu'ya güvenmiyorum. Son 10 değilse, 5 yıldır tüm adımları kendisini kurtarmak içindi. Bunun değişeceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Netanyahu'nun iktidarda kalmak için "savaşı sürdürmeye devam edebileceğini" savunan Saar, "Gazze'deki bu kadar çok ölü sayısı karşısında yıkılmış durumdayım. Resimler korkunç. Ben her seferinde yeni bir tur yaşanmasındansa kalıcı bir çözüm bulunmasından yanayım." dedi.

İsrail hükümetindeki aşırı sağcıların işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir cephe açmaya çalıştığını belirten Saar, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yeniden yerleşme çabalarının da "tam bir mantıksızlık" olduğunu ifade etti.