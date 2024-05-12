TÜRK BİLİM ÜLKESİ ÖZBEKİSTAN..

Ey Türk Elleri!

Özbekler, Türkmenler, Karakalpaklar, Kırgızlar, Kazaklar, Oyratlar, Altaylılar!

Ey Doğu Türkistanlılar, Uygurlar, Tarancılar!

Ey Azerbaycanlılar, Kerküklüler, Bayır-Bucaklılar, Kıbrıslılar, Batı Trakyalılar, Balkanlılar, Gagavuzlar!

Ey Balkarlar, Karaçaylar, Nogaylar, Kumuklar!

Ey Kırımlılar, Başkurtlar, Mişerler Tatarlar!

Ey Yakutlar, Çuvaşlar!

Sizin acılarınız, bizim acılarımızdır!

Sizin yurdunuz, bizim yurdumuzdur. Yurdumuz Adalar Denizinden, Altayların ötesine kadar büyük ve müebbed bir ülkedir.

(Hüseyin Nihal Atsız)

Kardeş Ülke Özbekistan.

12. yüzyılda 8 kardeşi ile Hive'den gelip Kapadokya’ya yerleşerek bölgenin Türkleşmesini sağlayan erenlerden Hive Dede adına dikilen anıt, Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşlik bağları ve ortak tarihin ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtıdır.

* Babürşah, 1483 yılında Fergana Vadisi'ndeki Andican şehrinde doğdu. Babası Fergana Türk hükümdarı Uluğ Bey'in oğlu Ömer Şeyh Mirza, annesi ise asil bir Türk ailesinden gelen Kutlu Begüm'dür. Babürşah, genç yaşlarda Fergana'daki taht mücadelelerine katıldı ve 1494'te tahta geçti. Ancak, çevresindeki güçlü rakipler nedeniyle tahtını kaybetti ve sürgüne gönderildi.

9 Timur, 14. yüzyılın sonlarında ve 15. yüzyılın başlarında Orta Asya'da büyük bir imparatorluk kurmuş bir liderdir. Semerkand, Timur'un başkenti ve hükümdarlığının merkezi idi.

* Mirza Ulugbek, 15. yüzyıl Timur İmparatorluğu'nun hükümdarı Timur'un torunu ve Semerkant şehrinin hükümdarı olan bir Türk astronom, matematikçi ve hükümdardı.

Kendisi aynı zamanda ünlü bir gökbilimcidir ve Samarkand'a gözlem evleri inşa ettirmiştir.

Mirza Ulugbek, gökbilimdeki çalışmalarıyla da tanınır.

Özellikle Zic-i Sultanî adlı gözlem tabloları ve Samarkand rasathanesinde gerçekleştirdiği gözlemlerle tanınır.

Mirza Ulugbek ayrıca matematik ve trigonometri üzerine de çalışmalar yapmış ve trigonometrinin gelişimine katkıda bulunmuştur.

Mirza Ulugbek'in yönetimi döneminde Semerkant, bilim, sanat ve mimarlıkta büyük bir gelişme görmüştür.

Daha nice Türk bilginler bu topraklardan çıkmıştır. Buhâri, Tirmizi, İbn-i Sina, Birüni, Harezm...

SON YÜZYILDA..

Şavkat Mirziyoyev, 1957 yılında Özbekistan'da doğdu. Özbek siyasetçi ve devlet adamıdır. Eğitimini Taşkent Devlet Hukuk Enstitüsü'nde tamamladı. Mirziyoyev, 2003-2016 yılları arasında Özbekistan Başbakanı olarak görev yaptı. 14 Aralık 2016'da önceki Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un ölümünden sonra yapılan seçimlerde Özbekistan Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Mirziyoyev, ülkesindeki ekonomik ve siyasi reformlarıyla tanınıyor.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER..

Taşkent'te Türk doktorlar, sağlık alanında başarılı çalışmalarına devam ediyor.

Diamed Klinik'te görev yapan Türk doktor Dr. Duygu Bilal Bilgin, özellikle çocuk sağlığı alanında önemli bir hizmet sunuyor.

Uzun yılların verdiği deneyim ve uzmanlıkla çocukların sağlıklı gelişimine katkıda bulunan Dr. Duygu Bilal Bilgin, Türk doktorlarının uluslararası alanda gösterdiği başarıları bir kez daha kanıtlıyor.

Diamed Klinik, Türk sağlık sektörünün kalitesini ve başarısını yansıtarak Taşkent'teki Türk vatandaşları ve yerel halk tarafından ilgi görüyor.

Sağlık alanında Türk doktorlarının yurtdışında da önemli birer temsilcisi olan Dr. Duygu Bilal Bilgin, Türk sağlık sektörünün uluslararası alandaki başarısını Taşkent'te sürdürüyor.

Özbekistan Bankalar Birliği, Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi (CBATS) yıllık toplantısına ev sahipliği yaptı.

Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri İsmail Vural açılış konuşması yaptı.

Türkiye Özel bir anlaşma, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan vatandaşlarının Türkiye'de 30 güne kadar vizesiz kalmalarına olanak tanıyor. Artık yayımlanan yeni kararname ile Tacikistan vatandaşları bunun dışında tutuldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Özbekistan’la ticaretimiz 3,1 milyar doları aşmıştır

DEİK/Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven ise "Özbekistan Cumhuriyeti'nin 6 sektörle ilgili Türkiye'den talebi oldu. Bunlar mobilya sektörü, ilaç sektörü, kuyumculuk, tekstil, inşaat malzemeleri ve şişe cam. Özellikle bu 6 sektörle ilgili Türkiye'den yatırım ve destek bekliyorlar diyerek talepleri dile getirdi.

Ayrıca:

* Özbekistan ile bir çok kültürel ve ekonomik ilişkilerimiz yavaş da olsa güzel gidiyor..

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İŞİN KÖTÜ YANI :

Bu gibi organizasyonlardan memnunuz lakin yakın zamanda Özbekistan haberde duyduğum bir haberden de bahsetmek istiyorum.

Ata topraklarımızı, başlangıçta Şeyhler, tarikatlar, cemaatler vasıtasıyla, İran ve Arabistan'a kaptıracağımızın ipuçlarını bu sözlerden dolayı anlıya biliyorum :

Rahmetli Alparslan Türkeş uyarmıştı ; " Türklük ile değil de, yalnız İslamiyet ( Din ) ile Ata topraklarımıza

giren olursa mutlaka arkasında İran ve Arabistan vardır, ve o topraklara hakim olmak isteyebilirler, engel de olamayız. onun için Türk milleti olarak çok uyanık olmalıyız "

Şu an Özbekistan da hangi Tarikat+Cemaatler Var, ve ne için oradalar veya girebilecekleri, aralık kapı mı arıyorlar?

Yakın zamanda ki hain örneklerden ders alınmadı mı ?

O zamanlarda da övünülüyordu, Türkler temsil ediliyor diye, dallandı, serpildi her yerde temsil edilip büyük bir terör oluşumu oldular ve nice Türk ocakları söndürdüler. Terör örgütü PKK ya, nice Mehmetçikleri şehit ettirdiler.

Cahil ve ihtiyaçlı olan kişilerden yandaş bulmada zorluk çekmiyorlar...Bu zehirli arı kovanlarına çomak sokmak devletimizi önceliği olmalıdır diyorum.

Çünkü ; yine din yine entrika !... Aynı senaryo, aynı yönetmen...

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.