  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, İsrail'e "beyaz fosfor bombası" tepkisi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, İsrail'e "beyaz fosfor bombası" tepkisi

Yayınlanma:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, İsrail'e "beyaz fosfor bombası" tepkisi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de "beyaz fosfor bombası" kullanmasına tepki gösterdi.

Petro, X hesabında İsrail'in Gazze'de "beyaz fosfor bombası" kullandığı anın görüntülerine yer vererek "Videoda gördüğünüz bomba beyaz fosfordan yapılmıştır. Kimyasal cilde yapışır ve kemiklere nüfuz eder. Yoğun acı içerisinde öldürür. Bunu İsrail Devleti attı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk açısından bunun savaş suçu teşkil ettiğini belirten Petro, "Aşağıda oynayan çocuklar var. Bombanın atıldığı yer Birleşmiş Milletlere (BM) aittir. Uluslararası hukuk keyfi değildir ve dünyadaki tüm ulusları bağlar. Savaş suçlusu; dini, ideolojisi ve milleti ne olursa olsun yargılanmalı ve hapsedilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in hastanelere ve okullara yönelik bombalı saldırılarına da 31 Ekim'de "sert tepki" göstermiş, "Bunun adı soykırımdır, Filistin halkını Gazze'den çıkarıp burayı ele geçirmek için bunu yapıyorlar. Bu soykırımı gerçekleştiren devletin başkanı insanlığa karşı suçludur. Müttefikleri demokrasiden söz edemiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Petro ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçilerini istişarelerde bulunmak amacıyla geri çağırmıştı.

Cumhurbaşkanı Petro, 20 Ekim'de İsrail'in ve Filistin'in Bogota büyükelçilikleriyle görüşmesinin ardından Ramallah'ta büyükelçilik açacağını bildirmişti.

- Bolivya da İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmişti

Bolivya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Maria Nela Prada ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, düzenledikleri ortak basın toplantısında, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Dünya
ABD Temsilciler Meclisi, İsrail için yardım talep edilen yasa tasarısını onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, İsrail için yardım talep edilen yasa tasarısını onayladı
Angelina Jolie'den Ateşkes Çağrısı
Angelina Jolie'den Ateşkes Çağrısı
Bu Sefer Mülteci Kampını Vurdu
Bu Sefer Mülteci Kampını Vurdu
BM, Gazze'de son 24 saatte 3 çalışanının daha öldürüldüğünü açıkladı
BM, Gazze'de son 24 saatte 3 çalışanının daha öldürüldüğünü açıkladı
Kassam Tugayları Gazze'ye giren İsrail'e ait iki askeri aracı hedef aldı
Kassam Tugayları Gazze'ye giren İsrail'e ait iki askeri aracı hedef aldı
Filistin, iki devletli çözüm olmadan Gazze konusunda İsrail ile işbirliği yapmayacak
Filistin, iki devletli çözüm olmadan Gazze konusunda İsrail ile işbirliği yapmayacak
Gazze'de can kaybı 8 bin 306'ya yükseldi
Gazze'de can kaybı 8 bin 306'ya yükseldi