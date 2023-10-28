İsrail'in Gazze’ye saldırıları sürüyor

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne dün yoğunlaştırdığı saldırılarını sürdürürken özellikle bölgenin kuzeyinde çatışmalar yaşanıyor. İsrail dün akşam Gazze’nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Gazze’nin kuzeyini obüslerle vuran İsrail ordusu, daha sonra da bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi.

Gazze’nin birçok noktasını vuran İsrail ordusu, bölgeye sabaha kadar aralıksız bomba yağdırdı.

Sabah saatlerindeki gelişmeler

İsrail ordusu sabah saatlerinden itibaren de Gazze’nin kuzeyini yoğun obüs atışlarıyla vurmaya başladı.

İsrail’in Gazze sınırında bulunan Sderot kentindeki AA muhabiri, sınırın İsrail tarafında zaman zaman tankların hareketinin görüldüğünü aktardı.

Bölgede ara ara silah sesleri duyuluyor, İsrail’e ait savaş uçakları ve insansız hava araçları uçuyor.

Gazze'deki durum

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki AA muhabiri, gece boyunca İsrail ordusunun özellikle şehir merkezi ve kuzeyde "şu ana kadarki en yoğun bombardımanını" gerçekleştirdiğini aktardı.

İsrail ordusunun, denizden de Gazze Şeridi'nin batısına saldırıları devam etti.

Gazze Şeridi içinde Refah, Han Yunus'un batısı, sahil bölgesinde çatışmalar yaşandı. Özellikle, kuzeydeki Beyt Hanun, Beyt Lahiya'da çatışmalar devam ediyor.

İsrail ordusu hava aydınlanana kadar Gazze'ye aydınlatma fişekleri attı.