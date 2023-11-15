İsrail, Gazze'ye saldırılarında uluslararası kamuoyunun desteğini kaybediyor

İsrail, ikinci ayına giren saldırıların devamı için uluslararası desteğe önem veriyor ve ordusunun, belirlediği hedeflere ulaşamaması nedeniyle çatışmaların daha uzun süre devam edeceğini öngörüyor.İsrail, 7 Ekim'de çatışmaların başlamasıyla birlikte uluslararası kamuoyunda Gazze Şeridi'ni çevreleyen İsrail beldelerinden ilk güne ait görüntüleri kullanmış, başta ABD olmak üzere Batı'nın desteğini almıştı.

Ancak Gazze Şeridi'nden yıkım ve katliam görüntüleri gelmeye başladıkça uluslararası kamuoyunun ilgisi Filistinlilerin tarafına yöneldi. Bu kapsamda, Amerika, Avrupa ve Arap ülkelerinin başkentleri, Filistinlilerle dayanışma için düzenlenen gösterilere sahne olmaya başladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus, Yemen gibi Afrika ülkelerinin yanı sıra soğuk havaya aldırış etmeden Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsviçre'nin Cenevre kenti ile İngiltere'nin başkenti Londra gibi Avrupa ülkeleri ve ABD ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sonlandırmasını ve ateşkes ilan edilmesini isteyen İsrailli Yahudiler tarafından Tel Aviv'de olmak üzere dünya genelinde gösteriler düzenledi.

Dünya medyasında Filistin hikayesinin etkisi

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde "Bir ay sonra yeni bir gerçekle karşı karşıyayız. Uluslararası medyada öne çıkan görüntüler Yahudi yerleşim birimlerindeki katliam görüntüleri değil, Gazze'deki ölüm ve yıkım görüntüleri" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in "kendini savunma hikayesinin" ordunun faaliyetleri için yeterli alan sağlanması konusundaki görevini yerine getiremediği belirtilen haberde, Filistin hikayeleri ve fotoğraflarının dünya kamuoyunu etkisi altına aldığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'deki ölüm ve yıkım sahnelerini yayınlamanın yanı sıra Gazze Şeridi'ne tıbbi malzeme, gıda, yakıt ve elektrik girişinin engellenmesine tepki göstererek ateşkes çağrısında bulunuyor.

İsrail, dünya halkları nezdinde yüksek itibara sahip olan bu kuruluşların sergilediği tutumlardan da memnun değil.

Kanal 12'nin haberinde, İsrail'in şu ana kadar istediği şekilde nefes alabileceği alanı oluşturamadığına işaret edilerek, bunun da belirlediği hedeflerin gerçekleşmesinde zorluk oluşturabileceği kaydedildi.

Haberde, İsrail'in hedeflerine ulaşmak için acele etmesi durumunda da hata ihtimalinin yükseleceğine dikkat çekildi.