İsrail Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini Bombaladı: 500 Ölü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiğini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda en az 200 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

Filistin'de, İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı nedeniyle 3 gün yas ilan edildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti.

Filistin haber ajansı WAFA'da Abbas'ın açıklamasına yer verildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırı nedeniyle 3 gün yas ilan ettiği belirtildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almasını "savaş suçu" olduğunu belirtti.

Bakanlığın Facebook hesabından, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almak suretiyle "savaş suçu" işlediği ve bunun aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsünden açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan saldırı hakkında, "ellerinde tüm detaylar olmadığını ve konuyu incelediklerini" söyledi.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, "Buraya gelmeden önce Gazze birimiyle olay hakkında görüştüm. Elimizde tüm detaylar yok. Olaya dair detaylara bakıp ne olduğunu öğrenecek ve kamuoyunu bilgilendireceğiz." dedi.

Ordu Sözcüsü, Gazze'ye birçok hava saldırısı düzenlendiğini belirterek "Hamas tarafından başarısız roket atma girişimleri ve yalan haber dolaşıma sokma çabaları olduğunu" savundu.

Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde "gerçekleşen patlamaya teröristlerin (İslami Cihad) attığı roketlerin sebep olduğunu" iddia etti.

Netanyahu, hastane saldırısından Filistinli grupların sorumlu olduğunu iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalanmasından Filistinli grupların sorumlu olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, X sosyal medya platformundan İsrail ordusunun Gazze'deki hastanenin bombalanmasına ilişkin iddialara yer verdi.

İsrail Başbakanı, "saldırının arkasında İsrail ordusunun değil, Gazze'deki Filistinli grupların olduğunu" ileri sürdü.

Biden, hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu

İsrail sonrası yapacağı Ürdün ziyaretini erteleyen Biden, Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, yaralılara acil şifalar diledi.