İsrail durmuyor!

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda 4'ü çocuk, 7 Filistinliyi öldürüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri gece Ramallah, Nablus, El-Halil, Tulkerem, Beytullahim kentleri başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok kent ve beldesine baskın düzenledi. Baskınlara tepki gösteren Filistinlilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Nablus'ta İsrail askerlerinin açtığı ateşte 24 yaşındaki İbrahim el-Hac Ali, Ramallah'ta ise bir Yahudi yerleşimcinin saldırısında 21 yaşındaki Muhammed Abdurrahman Fevvaka hayatını kaybetti.

Ramallah'ın Budrus köyündeki baskın sırasında çıkan çatışmada yaralanan Cibril Avad (32), Nur Şems Mülteci Kampı'nda Taha Mehamid (16), İsrail askerlerinin sağlık görevlilerinin girişine engel oldukları için kan kaybından yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri, Beytullahim'deki Ed-Dehişe Mülteci Kampı'nda Ahmed Saduk (17) da başından vurarak öldürüldü.

Açıklamada, İsrail askerleri Ramallah kentinin batısındaki Şakba köyünde 2 Filistinliyi daha gerçek mermilerle öldürdüğü aktarıldı.

WAFA, Şakba köyünde yaşamını yitirenlerin 17 yaşındaki Kays Şeleş ve 15 yaşındaki Halil Muhammed Halil olduğunu açıkladı.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 69'a yükseldi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.