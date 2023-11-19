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İsrail açıkladı: Hamas üyesi 1100 Filistinli gözaltına alındı

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İsrail açıkladı: Hamas üyesi 1100 Filistinli gözaltına alındı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da, Hamas üyesi olduğu iddiasıyla yaklaşık 1100 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'den beri Batı Şeria'da 1800'den fazla kişinin gözaltına alındığı, bunların yaklaşık 1100'ünün Hamas'a üye olduğu ileri sürüldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da, Hamas üyesi olduğu iddiasıyla yaklaşık 1100 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'den beri Batı Şeria'da 1800'den fazla kişinin gözaltına alındığı, bunların yaklaşık 1100'ünün Hamas'a üye olduğu ileri sürüldü.

İsrail ordusunun iddiasına ilişkin Hamas'tan henüz bir açıklama gelmedi.

Filistin Esirler Cemiyeti bugünkü açıklamasında, İsrail güçlerinin, Batı Şeria’da 7 Ekim’den bu yana gözaltına aldığı Filistinli sayısının 2 bin 920’ye yükseldiğini bildirmişti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İşgal altındaki bölgede 7 Ekim’den beri, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

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