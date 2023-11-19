İsrail açıkladı: Hamas üyesi 1100 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da, Hamas üyesi olduğu iddiasıyla yaklaşık 1100 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'den beri Batı Şeria'da 1800'den fazla kişinin gözaltına alındığı, bunların yaklaşık 1100'ünün Hamas'a üye olduğu ileri sürüldü.