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İran'da Termik Santral Patladı: 1 Ölü, 4 Yaralı

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İran'da Termik Santral Patladı: 1 Ölü, 4 Yaralı
İran'ın Tahran şehrine yakın olan Ribatkerim bölgesinde bulunan Perend Termik Santralinde bir patlama yaşandı. Bu talihsiz olay sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi ve 4 kişi yaralandı.

İran'ın Tahran şehrine yakın olan Ribatkerim bölgesinde bulunan Perend Termik Santralinde bir patlama yaşandı. Bu talihsiz olay sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi ve 4 kişi yaralandı.

Ribatkerim Bölgesindeki Patlamanın Ayrıntıları

Resmi haber kaynağı olan IRNA'ya göre, Ribatkerim Kaymakamı Ümid Ahmedi olayla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Ahmedi, patlamanın, türbine doğal gazın taşındığı hat üzerinde meydana gelen bir sorun sonucu gerçekleştiğini belirtti. Bu korkunç olayda, ne yazık ki 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Perend Termik Santralinin Özellikleri

Perend Termik Santrali, başkent Tahran'ın güneybatısında yer almaktadır. Bu santral, doğal gazı elektriğe dönüştürme işlemi gerçekleştiren önemli bir enerji tesisidir.

Termik Santraller ve Güvenlik Önlemleri

Termik santrallerde, doğal gaz gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması, bu tür tesislerde güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde alınmasını zorunlu kılar. İran'da meydana gelen bu son patlama, enerji üretim tesislerinin güvenlik protokollerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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