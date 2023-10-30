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Gazze'de can kaybı 8 bin 306'ya yükseldi

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Gazze'de can kaybı 8 bin 306'ya yükseldi
İsrail'in 24 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 301 artarak 8 bin 306'ya yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi yakınında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in 24 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 301 artarak 8 bin 306'ya yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi yakınında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306'ya, yaralananların sayısının ise 21 bin 48'e yükseldiğini söyledi.

İsrail saldırıları nedeniyle 25 hastanenin hizmet dışı kaldığını, 25 ambulansın da hedef alındığını kaydeden Kudra, İsrail'in hasta ve yaralıları kurtarma görevini yerine getirememesi için ambulansları kasıtlı şekilde hedef aldığını, yardım hareketliliğini felce uğrattığını vurguladı.

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