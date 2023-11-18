  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Filipinler'deki depremde ölenlerin sayısı yükseliyor

Filipinler'deki depremde ölenlerin sayısı yükseliyor

Yayınlanma:
Filipinler'deki depremde ölenlerin sayısı yükseliyor
Filipinler'in güneyindeki Burias bölgesinde dün meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Şinhua ajansının haberine göre, Filipinler afet ajansı, depremde ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, 2 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Filipinler'in güneyindeki Burias bölgesinde dün meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Şinhua ajansının haberine göre, Filipinler afet ajansı, depremde ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, 2 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi Direktörü Edgardo Posadas, depremden etkilenen bölgelerde en az 450 kişinin tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Burias'ın güneybatısında yerel saatle 08.14'te 6,7 büyüklüğünde sarsıntı olduğunu açıklamıştı.

Deprem nedeniyle bölgedeki bazı binalarda hasar meydana gelirken, kısmi elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Dünya
Beyaz Saray, Elon Musk'ı kınadı
Beyaz Saray, Elon Musk'ı kınadı
Hizbullah, İsrail’in 2 askeri noktasına saldırdı
Hizbullah, İsrail’in 2 askeri noktasına saldırdı
İsrail , Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi
İsrail , Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi
İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurmayı sürdürdü
İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurmayı sürdürdü
Filistin'e destek gösterileri sürüyor
Filistin'e destek gösterileri sürüyor
İsrail ordusu Şifa hastanesine gece saldırdı
İsrail ordusu Şifa hastanesine gece saldırdı
Gazze'de yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastalar ölüyor
Gazze'de yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastalar ölüyor