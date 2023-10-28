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DSÖ: Gazze'deki Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresinin bombalanması endişe verici

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DSÖ: Gazze'deki Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresinin bombalanması endişe verici
CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'deki Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresinin bombalanmasının ciddi anlamda endişe verici olduğunu bildirdi. DSÖ, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'deki Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresinin bombalanmasının ciddi anlamda endişe verici olduğunu bildirdi. DSÖ, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de gece boyunca yoğun bombardımanın yaşandığı belirtilen açıklamada, çatışmaların hala devam ettiğine dair haberlerin olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık çalışanları, hastalar ve siviller tamamen iletişim ve elektrik kesintisine maruz kaldı. DSÖ, acil insani ateşkes çağrısını yineliyor, çatışmanın tüm taraflarına sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için tüm önlemleri almaları gerektiğini hatırlatıyor." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık çalışanları, hastalar, sağlık tesisleri ve ambulanslar ile bu tesislerde barınan sivillerin de korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Gazze'deki Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresinin bombalanması ciddi anlamda endişe verici. DSÖ, hastaların hayatlarını tehlikeye atmadan hastanelerin tahliyesinin mümkün olmadığını yineliyor." değerlendirmesi yapıldı.

Gazze'deki hastanelerin, haftalardır aralıksız süren bombardımanda meydana gelen yaralanmalar nedeniyle maksimum kapasiteyle çalıştığına işaret edilen açıklamada, binlerce sivili tedavi eden hastanelerin hasta sayısındaki hızlı artışa yetişemediği belirtildi.

"DSÖ Gazze'deki personeli ve diğer kurumlarla iletişim kuramıyor." ifadesinin yer aldığı açıklamada, DSÖ'nün, gelişmelerin siviller ve sağlık hizmetleri üzerindeki genel etkisi hakkında bilgi toplamaya çalıştığı kaydedildi.

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