  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Belarus’un simge kütüphanesi Türk bayrağı renklerine büründü

Belarus’un simge kütüphanesi Türk bayrağı renklerine büründü

Yayınlanma:
Belarus’un simge kütüphanesi Türk bayrağı renklerine büründü
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Belarus’un simgelerinden olan Milli Kütüphane Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Türkiye’nin Minsk Büyükelçiliğinin girişimiyle, başkent Minsk’te yer alan Milli Kütüphane binası Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı renklerine büründü.

Minsk merkezindeki şehrin en büyük caddesi olan Bağımsızlık Caddesi’nde yer alan binada Türk bayrağının yanı sıra Cumhuriyet’in 100. yılı logosu da gösterildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Dünya
Blinken'den, kutlama mesajı
Blinken'den, kutlama mesajı
BM Açıkladı: 59 BM Çalışanı İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybetti
BM Açıkladı: 59 BM Çalışanı İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybetti
İspanyol Bakan Belarra: Bizi soykırıma alet etmeyin, harekete geçin
İspanyol Bakan Belarra: Bizi soykırıma alet etmeyin, harekete geçin
Elon Musk: Starlink, Gazze'deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı sunacak
Elon Musk: Starlink, Gazze'deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı sunacak
Yusuf İslam: Şu anda Gazze’de yaşananlar soykırımdır
Yusuf İslam: Şu anda Gazze’de yaşananlar soykırımdır
Gazze'de can kaybı 7 bin 703'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 7 bin 703'e yükseldi
İsrail'in Gazze’ye saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze’ye saldırıları sürüyor
BM, Gazze'de İnsani Ateşkes Kararını Onayladı
BM, Gazze'de İnsani Ateşkes Kararını Onayladı