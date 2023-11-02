Angelina Jolie'den Ateşkes Çağrısı

Dünyanın dört bir yanından duyulan sesler, çatışma bölgelerinde yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmıyor. Bu seslerden biri de, ünlü Amerikalı oyuncu ve BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie'den geldi. Jolie, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik gerçekleştirilen saldırılar karşısında derin endişe duyduğunu ve acil ateşkes çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Ünlü Sanatçıdan İnsanlık Çağrısı

Angelina Jolie, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, mülteci kampına yapılan saldırının ardından ortaya çıkan yıkım görüntülerini dünya ile paylaştı. "Kaçacak yerleri olmayan bir topluluğa karşı yapılan bu saldırı kasıtlıdır," dedi. Oyuncunun paylaşımı, uluslararası toplumun dikkatini bölgede yaşanan trajediye bir kez daha çekti.

Gazze'nin Açık Hapishane Gerçeği

Jolie, Gazze'nin uzun yıllardır adeta bir açık hapishane konumunda olduğunu ve artık toplu bir mezar haline gelme noktasına geldiğini belirtti. Gazze'de milyonlarca Filistinli'nin, uluslararası hukuk ihlalleriyle gıda, sağlık ve temel insan haklarından mahrum bırakıldığını vurgulayan Jolie, bu durumun insanlık adına bir yıkım olduğunu dile getirdi.

Ateşkes Talebi ve Dünya Liderlerinin Tavrı

Jolie, çatışan taraflara ve dünya liderlerine seslenerek, insani bir ateşkesin gerekliliğine vurgu yaptı. BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes yönündeki çağrılarına rağmen, bu taleplerin reddedilmesini ve konseyin kararlarının engellenmesini eleştirdi.

Gazze Şeridi'nde Yaşanan İnsanlık Dramı

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılar, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'nı büyük ölçüde etkiledi. Bakanlığın raporları, saldırılarda yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini ve sivil yerleşim alanlarının ciddi hasar gördüğünü belirtiyor.

Uluslararası Toplumun Tepkisi

Angelina Jolie'nin çağrısı, dünyanın farklı noktalarında yankı buldu. İnsan hakları örgütleri, BM üyesi devletler ve sivil toplum kuruluşları, çatışmaların bir an önce durdurulması ve masum sivillerin korunması için seslerini yükseltti.