Almanya'da darbe operasyonu: 280 yere baskın düzenlendi

Almanya'da darbe planı yaptıkları iddia edilen "İmparatorluk Vatandaşları" (Reichsbürger) üyelerine yönelik soruşturma kapsamında, 280 yere baskın düzenlendiği bildirildi.

Münih Savcılığı ve polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 eyalette eş zamanlı düzenlenen baskınlardaki aramalarda, bu yapılanmayla ilişkili kişilere yönelik delil toplandı.

Münih Savcılığının talimatıyla gerçekleştirilen baskınlarda, Bavyera, Baden-Württemberg, Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya ile Schleswig-Holstein, Brandenburg, Hamburg ve Aşağı Saksonya'daki şüphelilere ilişkin 280 mekan arandı.

Darbe planı yaptıkları iddiasıyla soruşturulan sanıkların, suç örgütü kurduklarından şüpheleniliyor.

Aralık 2022'deki operasyonla yakalanan ve halen tutuklu bulunan sanıkların, "terör örgütü üyesi olmak" ya da "terör örgütünü desteklemek" suçlamasıyla yargılanması bekleniyor.

- Reichsbürger nedir?

İç istihbarat raporuna göre, kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak görenlerin sayısı 23 bin civarında bulunuyor. 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor.

Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken, bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor.