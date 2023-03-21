Maddi ve manevi açıdan milletçe büyük yıkımlara maruz kaldığımız DEPREMDE, yeni yıkımların olmaması adına yeniden yapılanma sürecinde atacağımız adımlar büyük önem arz etmektedir. Bu Depremi yeni bir MİLAD kabul ederek, yapacağımız her hareketi, en ince ayrıntı göz önüne tutarak yapılmalıdır.

Her türlü işlerimizde unutmamamız gereken, DENGEMİZİ bozmak için mücadele eden, bize VESVESE veren bir TEKNİK DİREKTÖR (ŞEYTAN), çok güçlü bir OYUNCU olan (NEFSİMİZ) vardır. Bu iki görünmez yapı, FAKİRLİK korkusuyla bizleri korkutmaya çalışarak, maddi yönden daha çok kazanma HIRSIYLA, yapacağımız işlerde, her türlü azgınlığı SÜSLEYEREK, güzel göstererek, DOĞRU işler yaptığımızı sanmamızı sağlarlar.

Böyle bir OYUNA düşmemek için, sadece insanın kendisinin kullanması gereken İRADEYİ en iyi, en güzel şekilde kullanarak, Tercihini: “Hak’tan - Adaletten-Doğru’dan- Merhametten-KANAAT’TAN” Yana kullanması son derece önemli bir tavırdır.

SADİ ŞİRAZİ: “ Ey KANAAT beni ZENGİN et / Çünkü senden daha üstün bir nimet yoktur.” der.

HADİS: “Kanaat Hazinedir”der. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa.. Kanaatkâr insan Hakkına razı olan insandır.

İnsan olarak, durduğumuz yer, çizgimiz çok önemlidir. Geçmiş geride kaldı. Alınması gereken dersler mutlaka alınmalıdır. Geleceğimizi bilmiyoruz. Ancak, yaşayanlar için BUGÜNÜN geleceğin de ders alması gerekecek şekilde MÜSLÜMANCA yaşamak zorundayız. Böyle yaşarsak, hiç bir İNSANA zarar verecek harekette bulunmayız. Kimseye ZULMETMEMİŞ oluruz.

ZULUM: Başkasının HAKLARINI gasp etmek demektir. Buna hakkımız yoktur. Dünya ölümlüdür. Bu Dünya da yaratılış amacımızın dışına çıkmamalıyız. Aksi halde yalnış yapılan her iş’de DOĞRULUK ararız. Mülkün temeli ADALETTİR,AHLÂKTIR. Allah’ın mülkünde, O’nun koyduğu ilkeler doğrusunda yaparsak, HUZUR da, MUTLULUK da o zaman yaşanmış olur. Azgınlıklar o zaman dize gelir İnşallah. Haftaya görüşmek dileğiyle Allah’a emanet olunuz.

Selâmlar.