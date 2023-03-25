Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nda flaş bir gelişme yaşandı! Almanya ekibi Borussia Dortmund, yıllardır Serie A'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu için devreye giriyor. Başarılı orta saha oyuncusu, halihazırda daha önce Bundesliga'da da forma giymişti. Alman devi Borussia Dortmund, önümüzdeki sezon ciddi bir yapılanmaya gidecek ve bu doğrultudaki transfer çalışmalarına da şimdiden başlamış durumda.

TRANSFERİ RESMEN DUYURDULAR

Halihazırda Bundesliga lideri olan Dortmund; Jude Bellingham, Mahmoud Dahoud ve Emre Can'ın ayrılık ihtimallerine göre alternatif planlar yapıyor. Sezon sonunda Dahoud'un sözleşmesi sona ererken, Bellingham ise yüksek bir bonservis bedeli karşılığında İngiltere yolcusu olacak gibi duruyor! Ayrıca Emre Can'ı da gözden çıkaran yönetim, Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu için teklifte bulunacak.

TEKLİF EMRE CAN +15 MİLYON EURO

Önümüzdeki yaz itibarıyla sözleşmesindeki son seneye girecek Hakan için yapılacak teklif ise resmen belli oldu! interlive.it tarafından duyurulan habere göre Çalhanoğlu için Emre Can + 15 milyon euroluk teklif söz konusu! Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Hakan Çalhanoğlu için İtalyan kulübü de teklife sıcak bakabilir, zira oyuncunun sözleşmesindeki son sene durumu kritik bir detay olarak öne çıkıyor! Inter'in vazgeçilmezlerinden biri olan Hakan, bu sezon 36 maça çıktı ve 3 gol ile 6 asistlik katkı sağladı.