Bir devir sona erdi! Beşiktaş Atiba'ya veda etti. Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson ile ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü, 40 yaşındaki Kanadalı oyuncu ile sezonun son maçının ardından yollarını ayıracaklarını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Tecrübeli futbolcumuz Atiba Hutchinson ile olan sözleşmemiz Futbol A Takımımızın arabam.com Konyaspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçının ardından sona erecektir. Kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson için Futbol A Takımımızın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde bir veda etkinliği düzenlendi."

"Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım"

Atiba Hutchinson takıma yaptığı veda konuşmasında şunları söyledi

"Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan içeri girdiğimden beri on sezon geçti. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kıldı. Burada kendimi her zaman evimde hissettim. Şenol Güneş bana her zaman destek oldu ve ona çok teşekkür ediyorum. On yılda yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmek zorundayım. Burası harika bir yer. Emre Kocadağ'a bana verdiği destek için minnettarım. Arkadaşlarımla birlikte üç şampiyonluk kazandık. Arkadaşlarım her zaman beni ileriye iten güç oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım."

Atiba'ya teşekkür edildi

Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ, Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcularile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde görevli emekçiler; 2013-14 sezonundan bu yana kulübün formasını giyen, takımın kazandığı üç Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Atiba Hutchinson’a emekleri için teşekkür ettiler ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dilediler.