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Yapay zeka şirketi OpenAI, "GPT-4 Turbo"yu duyurdu

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Yapay zeka şirketi OpenAI, "GPT-4 Turbo"yu duyurdu
ChatGPT'yi geliştiren OpenAI, yeni ve daha güçlü "GPT-4 Turbo" yapay zeka modelini duyurdu.

OpenAI'ın San Francisco'da düzenlenen ilk geliştirici konferansı etkinliğinde, GPT-4 Turbo yapay zeka modeli tanıtıldı.

Şirketin en yeni yapay zeka modeli olan GPT-4 Turbo'nun Nisan 2023'e kadar olan bağlamı içeren yanıtlar sağladığı ve eski sürümlerde 3 bin kelimeye kadar girdi kabul edilirken, GPT-4 Turbo'nun, 300 sayfaya kadar uzunluktaki girdiyi alabileceği aktarıldı.

GPT-4 Turbo'nun şu anda geliştiriciler için ön izlemede mevcut olduğunu ve gelecek haftalarda herkese yayınlanacağı bildirildi.

ChatGPT'nin uygulama programlama arayüzünü kullanarak kendi araçlarını oluşturan kullanıcıların aynı zamanda sohbet robotunu özelleştirebileceği yeni bir seçenek de duyuruldu.

Şirket ayrıca, şirketlerin ve geliştiricilerin yazılımlarını çalıştırmak için ödedikleri ücretleri de düşürdüğünü açıkladı.

Yaklaşık 100 milyon haftalık aktif kullanıcıya ulaşan ChatGPT, ağustosta Fortune 500 şirketlerinin yüzde 80'i tarafından kullanılırken, bu oranın artık 92'yi geçtiği bildirildi.

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