ŞEFFAF CHP Mİ?

Evet… Gerçekten CHP’de neler olduğunu merak etmiyor musunuz?

Hani o ilk günlerde her şeyi seçmenimizle paylaşacağız, “CHP şeffaf bir parti olacak” sözleri ne oldu diye merak etmiyor musunuz?

Seçim öncesi 6’lı masanın diğer bileşenlerini yok sayıp İYİ Partinin peşine düşen ve reddedilen bir parti durumuna düşen CHP seçim sonrası rota değiştirdi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bayramlaşmaya giden Özel, sıralamada HÜDAPAR ve DSP’den sonra 3 sırada kendine yer buldu, bu siyaseten çok anlamlı bir ifadeydi… (ne anlama geldiğini siz anlamışsınızdır)

Erdoğan dedi ki; yerel seçimi kazandın ben ise genel seçimi kazandım birinci parti falan değilsin..,

Elbette CHP yerel seçimlerin kazananıdır. Saygıyı hak eder…

Şimdi soru şu; genel seçimlerdeki ortaklarını ziyareti mi öne almalıydı, yoksa iktidar partilerini mi?

Elbette bu siyasi bir tercih…

Anlaşılan o ki; CHP olası bir erken seçimde “özü başına yarışacak(!)”

Neyse bu çok erken bir tartışma olur… Bu sadece yıllar öncesi gelecek tarihe bir not düşmekten ibaret…

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirmiş… Bu kendi ifadesi. Saray bu konuda herhangi bir yorum yapmadan rutin açıklamasını yaptı…

Özel diyor ki; Anayasa değişikliğini tartışmak için önce mevcut anayasa uyulması şart…

Yani Kavala’yı, Demirtaş’ı, TİP milletvekili Can Atalay’ı ve de tüm gezi tutsaklarını serbest bırakın 2025 1 Mayıs’ında da Taksim’i işçilere açın yeni anayasayı o zaman mı tartışırız demiş.…

Özel’in “her toplantıyı seçmenime açıklayacağım” ifadesinin tek olumlu yönü bu mu acaba…

Bir siyasi parti anacak böyle tuzağa düşebilir… Yani CHP Türkiye'nin ana sorunları ve sorunların kaynağı ile bir araya gelerek yeni polemik konuları oluşturmuş ve AKP’nin ekmeğine yağ sürmüştür…

Artık gündem emeklinin açlıktan ölmesi durumu değildir, emekçiye “ara zam yok” diyerek yapılan en büyük zulmün mimarı Mehmet Şimşek artık rahat rahat her şeyi yapabilecektir…

Çünkü artık “iktidar başı her sıkıştığında gündemi Anayasa tartışmasına çekecektir…

Hele birde Gezi tutsakları da serbest bırakılınca eskilerden belleğimizde kalan bir sözü hatırlatırlar; “Ne istediniz de vermedik.(!) Niye çark ediyorsunuz?”

Elbette birde MHP ziyareti var. Dediklerine göre; Bahçeli, Özel’e “toplantı sonrası açıklamayı siz yapın” demiş, ama Özgür Bey “sayın Bahçeli’yi ayakta bekletmemek için yapmamış…

Ne demeli bilemedim….

Özgür Beyin şeffaflık savunması ise son derece ilginç…

Toplantı ile ilgili tutanaklar CHP’nin arşivine kaldırılmış, kendisinden sonra gelecek genel başkanların toplantı ile ilgi bilgileri olacakmış….

Yani, vatandaşın geleceği, Türkiye'nin yarınları için yapılan toplantının bilgileri arşivlenmiş…

Haklı!.. Gerek yok… Vatandaşın aklı ermez bu işlere; çıkar birisi bu güzelim toplantının içine limon sıkar(!)

Kısacası 22 yıllık bir iktidar kendine ölesiye avantaj sağlayacak değişiklikler için yerel seçimi kazanmış ana muhalefeti yıkayıp yağlıyor…

Bu yıkama yağlama işi ise şimdilik(!) arşivlenmiş…,

Şeffaf CHP mi? O da nereden çıktı?

Özgür Bey şimdilik partisini ayakta tutmaya çalışıyor, hamasette ise sınır yok…

Acaba CHP yine yavrular mı? Eskiden kızan her CHP’li bir parti kurardı hatırlayın…

Hele, saray kavgası bir kızışsın görün siz…