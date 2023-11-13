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Türk şirketleri en gelişmiş teknolojilerini Dubai Airshow'da sergiliyor

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Türk şirketleri en gelişmiş teknolojilerini Dubai Airshow'da sergiliyor
Fuarda ürünlerini sergileyen Türk şirketleri arasında, Pavelsis, Roketsan, Turkish Cargo, Turkish Technic, Garanti Kompozit, Keyvan Havacılık, Redstar Havacılık ve Transvaro yer alıyor.

Havacılık başta olmak üzere farklı alanlardan birçok Türk şirketi, en gelişmiş ürünlerini dünyanın en büyük havacılık etkinliklerinden Dubai Airshow 2023'te tanıtıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde başlayan Dubai Airshow 2023, 95 ülkeden 1400'den fazla katılımcıyı ağırlıyor.

180'den fazla ticari, özel ve askeri uçağın sergilendiği etkinlikte, havacılık alanından 300'den fazla konuşmacı yer alıyor. 20 ülkenin pavilyonlarıyla yer aldığı fuarda, en inovatif ürün ve teknolojiler katılımcılara sunuluyor.

Boeing, Airbus gibi sektörün öne çıkan firmalarına ev sahipliği yapan etkinlikte Türkiye'yi 8 şirket temsil ediyor.

Fuarda ürünlerini sergileyen Türk şirketler arasında; Pavelsis, Roketsan, Turkish Cargo, Turkish Technic, Garanti Kompozit, Keyvan Havacılık, Redstar Havacılık ve Transvaro yer alıyor. Şirketler fuarda en gelişmiş ürünlerini tanıtarak küresel işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

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